Интимное фото Петросяна без штанов вызвало ажиотаж в Сети

Вторая серия моего вчерашнего репортажа. Меня спрашивают: «Как Вы относитесь к своему возрасту?». Я отвечаю: «Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: «Чего вы такие старые-то?!»». #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #сочи #лето2020

