Интимное фото Петросяна без штанов вызвало ажиотаж в Сети

Евгений Петросян на своей Instagram-странице поделился с подписчиками фотографиями с отдыха. На одном снимке артист позирует в плавках и жилете.
В настоящее время юморист находится в Сочи, где активно проводит время. Судя по личной странице в Instagram, он отправился в открытое море на яхте, а также прокатился на гидроцикле – научился самостоятельно управлять водным транспортным средством.
На одной из последних фотографий Евгений Ваганович как раз собрался купаться в открытом море. На юмористе можно увидеть спасательный жилет и плавки. К тому же 75-летний Петросян в шутку решил похвастаться своими бицепсами.
Вторая серия моего вчерашнего репортажа. Меня спрашивают: «Как Вы относитесь к своему возрасту?». Я отвечаю: «Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: «Чего вы такие старые-то?!»». #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #сочи #лето2020
Пользователи соцсети оценили чувство юмора артиста. Многие пожелали ему отличного отдыха и позитивного настроения.
Некоторые восхитились тем, как бодро выглядит звезда «Кривого зеркала» в своем возрасте. «Красавец», – отметил один из комментаторов.
Напомним, в 2018 году знаменитые супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались. По некоторым данным, инициатором развода стала сама актриса. Брак звезд продлился более 30 лет.
На данный момент ходят слухи о тайной свадьбе Евгения Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой. Некоторые инстаграм-пользователи накинулись на молодую женщину. Ее обвинили в том, что она якобы увела артиста из семьи. Та же решила прервать молчание и ответить обидчикам, отметив, что все вернется недоброжелателям бумерангом.