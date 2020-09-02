Кто она, женщина, которая помогла Лукашенко потерять связь с реальностью

Бывшая ведущая новостей на государственном канале Беларуси Наталья Эйсмонт за шесть лет с момента ее назначения пресс-секретарем Александра Лукашенко превратилась в одного из его ближайших соратников. Многие противники и бывшие сторонники Лукашенко считают, что именно на ней во многом лежит ответственность за «оторванность президента от реальности», делится портал RUS TVNET.

Спецкор «Медузы» Максим Солопов поведал о главных этапах карьеры ближайшей сторонницы Лукашенко.

«Диктатура - это наш бренд»

Одним из самых знаменитых эпизодов политической жизни в Беларуси стали кадры, на которых видно, как Лукашенко расхаживает по улицам Минска с автоматом в руках. Первыми эти кадры появились на Telegaram-канале «Пул первого».

Данный канал является одним из главных информационных источников о действиях и мышлении Лукашенко. Все журналисты Беларуси уверены: автор канала - 36-летняя Наталья Эйсмонт.

«Диктатура - это уже наш бренд», - так Эйсмонт в качестве чиновника прокомментировала свой подход к имиджу белорусского лидера еще в 2019 году в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

«Сегодня, в 2019 году, слово »диктатура« уже порой - не знаю, согласитесь вы со мной или нет, - приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг. Мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, я, может, сейчас какую-то парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, не сегодня так завтра в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим в первую очередь порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь», - говорила она.

Очевидно, самого Лукашенко образ диктатора никогда не пугал. Он об этом говорил в беседе с госсекретарем США Майком Помпео в феврале 2020 года. А Эйсмонт отмечала ранее, что обязана «думать в одной тональности с президентом».

Почему именно она?

Эйсмонт однажды признавалась, что «очень негативно относится к пиару как к явлению, как к чему-то искусственному».

«Чем публичнее руководитель, тем спокойнее работа пресс-секретаря», - так высказалась Наталья о себе в роли пресс-секретаря.

Она отметила, что президент Беларуси «всегда по всем вопросам абсолютно точно расставляет акценты, забивает гвозди» и ему не нужно «чего-то дообъяснять, президент справляется с этим прекрасно сам».

Белорусский политолог Артем Шрайбман согласен, что Лукашенко действительно не нужен пресс-секретарь в классическом понимании, поскольку обычно президент сам формирует свой публичный образ.

До того как Эйсмонт назначили на должность, Лукашенко долгое время обходился без пресс-секретаря.

Предшественница Эйсмонт - Наталья Петкевич - ушла с должности еще в 2003 году, став заместителем главы администрации президента. Следующие 11 лет такой должности, как пресс-секретарь, просто не было. Все необходимые вопросы решала пресс-служба администрации президента.

Необходимость в пресс-секретаре появилась в 2014-м, когда Петкевич окончательно ушла с госслужбы.

«Ему нужен был человек, который станет ретранслировать его пожелания для СМИ. Своего рода передатчик воли президента»,

- приводит «Медуза» слова своего анонимного источника.

Эйсмонт в 2006-м начала работать на государственном телевидении. Ее становление пресс-секретарем было весьма неожиданным. Почему на данную должность была назначена именно она - точного ответа нет.

Один из собеседников «Медузы» высказал мнение, что возможным объяснением является дружба Эйсмонт с молодой сотрудницей протокола и помощницей Лукашенко Дарьей Шманай.

Личная жизнь

Работая на телевидении, Наталья познакомилась со своим будущим супругом - ведущим и бывшим капитаном гродненской милиции Иваном Эйсмонтом. В 2010-м он сделал ей предложение. После того как Наталья стала пресс-секретарем, карьера Ивана резко взлетела. Сначала он возглавил Агентство телевизионных новостей (входит в государственную Белтелерадиокомпанию), затем стал заместителем председателя Белтелерадиокомпании, а позже - ее главой.

Чтобы всегда был в хорошем настроении

Став пресс-секретарем, Эйсмонт все время была рядом с президентом, что сделало ее одной из самых влиятельных приближенных Лукашенко.

Ее указы не оспаривались никем - ни СМИ, ни министерствами, ни другими чиновниками. Никто не хотел вступать в дискуссии о том, чьи решения она транслировала - свои или Лукашенко.

Как «Медузе» сказал один из источников, Эйсмонт своей главной задачей считала заботы о том, чтобы президент всегда был в хорошем настроении.

«Для него создавалась иллюзия: люди вас любят, все хорошо. Плевать на реальность. Конечно, ему еще докладывали о ситуации руководители спецслужб, ОАЦ, но в сравнении с ежедневным влиянием Эйсмонт все это выходило на второй план», - сообщил источник «Медузы», отметив, что Эйсмонт и Наталья Кочанова* были одними из тех, кто оторвал Лукашенко от реальности.

*Одна из ближайших соратниц Александра Лукашенко. Председатель верхней палаты белорусского парламента.

Пресс-секретарь координационного совета оппозиции, выходец из команды Виктора Бабарико Антон Родненков считает, что за несколько лет произошла «серьезная деградация образа Лукашенко»:

«Опытный и умелый политик, человек из народа превратился во владельца многочисленных резиденций, оторванного от реальности человека, который гордится тем, что является »диктатором«.

Белорусское общество сильно изменилось за последние годы, и отставание Лукашенко все сильнее бросается в глаза. Для него айфон - это плафон, он плохо понимает, что такое социальные сети, мессенджеры».

По мнению знакомого с работой Эйсмонт источника, она могла предотвратить распространение через пул государственных СМИ высказываний Лукашенко, которые «отбирали у белорусского лидера адекватных сторонников».

Раздражение сына

Работа Эйсмонт вызывала раздражение даже у младшего сына Лукашенко - Николая.

«Это главный мой оппозиционер, чтоб ты знал. Любое мое заявление он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу: »Да что она показывает про тебя там?«. Вот это самое сложное в общении», - сказал Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову в 2019-м.

А двумя годами ранее Александр Лукашенко назвал Эйсмонт «самым большим врагом» сына.

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