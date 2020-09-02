Результаты вскрытия Валентины Легкоступовой

Смерть 54-летней Валентины Легкоступовой шокировала всю страну. Буквально за месяц до трагедии артистка вышла замуж и вовсю строила радужные планы на будущее. Узнав о кончине кумира, многие поклонники обвинили именно нового супруга артистки, яхтсмена Юрия Фирсова.

Дочь Валентина Валерьевны Анетта Бриль рассказала, что после свадьбы никак не могла связаться с матерью. А когда приехала к ней домой, то застала молодоженов в состоянии алкогольного опьянения. На теле у Легкоступовой были гематомы, но она не помнила, где и когда могла их получить. Уже позднее выяснилось, что певица упала в ванной.

«Как можно было не вызвать скорую, если твоя любимая женщина упала, если у нее появились синяки. Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие идет. Но, по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени», — рассказала Анетта в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

По мнению наследницы Легкоступовой, маму можно было спасти, но для этого нужно было немедленно обращаться к специалистам и оказывать медицинскую помощь.

Но Фирсов не сказал родственникам, насколько сильно пострадала Валентина Валерьевна при падении. Поэтому певицу с мужем положили сначала в наркологическую клинику. Лишь через сутки, когда состояние Легкоступовой резко ухудшилось, ее перевели в клиническую больницу.

Анетта уже привлекла адвокатов, которые должны разобраться в обстоятельствах произошедшего. По мнению звездной наследницы, речь идет о преступной халатности, которая и привела к смерти ее матери. А еще Анетта хочет привлечь Фирсова к ответственности из-за систематических угроз. «Он кидался на моего брата с ножами, выгнал его из дома. Мне угрожал. У меня есть все записи, доказывающие это. Я хочу добиться правды», — подчеркнула дочь певицы.

Младший брат Анетты, 19-летний Матвей сейчас в очень тяжелом психологическом состоянии. Молодой человек до сих пор не может поверить в смерть матери. Ситуация настолько серьезная, что родственники подумывают обратиться к профессионалам. Второй супруг Валентины Валерьевны, проживший с ней 20 лет, тоже тяжело переживает потерю.

«Я общаюсь с бывшим маминым мужем Лешей. Он очень хороший человек, мне уже как родной. Сейчас он в тяжелейшей депрессии, почти ни с кем не общается», — рассказала Бриль.