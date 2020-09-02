Смотрите, как ели и пили гости потрясающего ужина Gourmet Showcase

Как сделать ужин по-настоящему интересным и запоминающимся? Рецепт знают организаторы нового проекта Gourmet Showcase, который успешно прошел в Таллинне в прошлую пятницу в итальянском ресторане - Attimo Restoran & Pizzeria.
Следующий дегустационный вечер состоится 25 сентября в итальянском ресторане Attimo Restoran & Pizzeria. Все гости смогут расширить свой кругозор и узнать много нового о вине и виноделии, получить толковые рекомендации по выбору, хранению вин, попробовать вина Cantina Monpissan в сочетание с различными блюдаами и приятно провести время в компании увлеченных своим делом людей.
Если друзья разделяют ваш интерес к вину, приходите вместе с друзьями. И уж обязательно возьмите с собой друзей, если они напротив, считают, что вина отличаются только цветом и этикеткой, а так - все одинаковые. На дегустации их ждут удивительные открытия!
Записаться на дегустационный ужин можно по имейлу: showcaseprproject@gmail.com
Все мероприятия Gourmet Showcase предназначены для лиц старше 18 лет и имеют культурологический характер. На дегустации обсуждаются надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оцениваются вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, разбираются стили, специфика подачи и возможные гастрономические сочетания. К винам предлагаются: гастрономическое сопровождение - ужин из 4 подач блюд.