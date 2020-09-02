Смотрите, как ели и пили гости потрясающего ужина Gourmet Showcase

Если друзья разделяют ваш интерес к вину, приходите вместе с друзьями. И уж обязательно возьмите с собой друзей, если они напротив, считают, что вина отличаются только цветом и этикеткой, а так - все одинаковые. На дегустации их ждут удивительные открытия!