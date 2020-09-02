Ср, 2.09.2020
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Смотрите, как ели и пили гости потрясающего ужина Gourmet Showcase

Как сделать ужин по-настоящему интересным и запоминающимся? Рецепт знают организаторы нового проекта Gourmet Showcase, который успешно прошел в Таллинне в прошлую пятницу в итальянском ресторане - Attimo Restoran & Pizzeria.

 
Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетаний вин и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный отличным шеф-поваром Анджело Молья и грамотным сомелье Юрием Братчиком. Их слаженная работа позволила открыть новые нюансы вкуса и поразила яркими акцентами. На дегустационный вечер были приглашены гости из Италии - хозяева и производители вин замка Castellengo из зоны Пьемонте.

Следующий дегустационный вечер состоится 25 сентября в итальянском ресторане Attimo Restoran & Pizzeria. Все гости смогут расширить свой кругозор и узнать много нового о вине и виноделии, получить толковые рекомендации по выбору, хранению вин, попробовать вина Cantina Monpissan в сочетание с различными блюдаами и приятно провести время в компании увлеченных своим делом людей.

Если друзья разделяют ваш интерес к вину, приходите вместе с друзьями. И уж обязательно возьмите с собой друзей, если они напротив, считают, что вина отличаются только цветом и этикеткой, а так - все одинаковые. На дегустации их ждут удивительные открытия!

Записаться на дегустационный ужин можно по имейлу: showcaseprproject@gmail.com

Все мероприятия Gourmet Showcase предназначены для лиц старше 18 лет и имеют культурологический характер. На дегустации обсуждаются надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оцениваются вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, разбираются стили, специфика подачи и возможные гастрономические сочетания. К винам предлагаются: гастрономическое сопровождение - ужин из 4 подач блюд.

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