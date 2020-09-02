47-летняя Хайди Клум разделась перед молодым мужем, который не удержался от откровенной фотосессии

47-летняя Хайди Клум позволяет себе фотосессии, на которые отважится не каждая молодая девушка. Супермодель опубликовала в Instagram откровенный кадр, вместе с одеждой отбросив чувство стыда. Блондинка позировала полностью обнаженной на фоне пальм, спрятавшись за прозрачной шторой.

Матери четверых детей действительно есть чем похвастаться. Клум по-прежнему остается в отличной форме, сохранив роскошную фигуру для молодого мужа — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Первого сентября Хайди поспешила поздравить своего избранника и его брата Билла с 31-летием.

Модель и музыкант тайно поженились в феврале 2019 года и до сих пор не перестают выкладывать страстные совместные фото. А на этот раз супруг выступил автором жаркого снимка.