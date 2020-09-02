Эстонская певица Кети Уибомяги о способностях своего ухажера-ясновидящего: «Страшно...»

Певица и ведущая Кети Уибомяги посетила передачу Õhtu! вместе со своим возлюбленным ясновидящим Анзором Одишарией. В программе Уибомяги не смогла не рассказать о своем ухажере и его экстрасенсорных способностях, передает Elu24.
Поющая в составе ранее существовавшей группы La La Ladies Уибомяги объявила о своих отношениях с грузинским магом Анзори Одишарием в феврале этого года. Пара познакомилась во время трансляции проб на «Эстонскую битву экстрасенсов», в которой Уибомяги была ведущей, а Одишария и вовсе участвовал, в конце концов одержав победу.
Вскоре коронавирусная пандемия подвергла пару испытанию, так как Одишария был вынужден вернуться домой. Но и это являлось не самым первым препятствием для влюбленных, в чем признались Анзори и Кети в передаче Õhtu!
«Мой русский был на таком же уровне, как и когда я училась в школе, но при этом я ничего не помнила, и тогда Анзори подумал: "Господи, зачем они наняли такого глупого ведущего», — вспоминала Уибомяги во время съемок телешоу, вдобавок уточнив, что ее русский язык улучшился.
По словам певицы, Одишария в какой-то мере предвидел коронавирус, но воспринимала его как войну, потому что энергетика точно такая же. «Он не чувствует и не воспринимает, а видит. Он настолько видит все насквозь, что даже как-то страшно», — призналась Уибомяги.
«Дело даже не во лжи. Вот вы не хотите что-то говорить своего партнеру, ведь ему необязательно знать обо всем: кто хотел угостить вас выпивкой или кто вам написал. Но затем проходит несколько часов, и Анзори спрашивает: «Кто поцеловал тебя в шею?» — привела в пример ситуацию, связанную с ее днем рождения. А именно, Одишария, находившийся в тот момент в Грузии, увидел красивого, известного человека с очень насыщенной энергией и воспринял буквы U и S. «А это Уку Сувисте пришел на мой день рождения и обнял меня».