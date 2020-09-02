Эстонская певица Кети Уибомяги о способностях своего ухажера-ясновидящего: «Страшно...»

Поющая в составе ранее существовавшей группы La La Ladies Уибомяги объявила о своих отношениях с грузинским магом Анзори Одишарием в феврале этого года. Пара познакомилась во время трансляции проб на «Эстонскую битву экстрасенсов», в которой Уибомяги была ведущей, а Одишария и вовсе участвовал, в конце концов одержав победу.

Вскоре коронавирусная пандемия подвергла пару испытанию, так как Одишария был вынужден вернуться домой. Но и это являлось не самым первым препятствием для влюбленных, в чем признались Анзори и Кети в передаче Õhtu!

«Мой русский был на таком же уровне, как и когда я училась в школе, но при этом я ничего не помнила, и тогда Анзори подумал: "Господи, зачем они наняли такого глупого ведущего», — вспоминала Уибомяги во время съемок телешоу, вдобавок уточнив, что ее русский язык улучшился.

По словам певицы, Одишария в какой-то мере предвидел коронавирус, но воспринимала его как войну, потому что энергетика точно такая же. «Он не чувствует и не воспринимает, а видит. Он настолько видит все насквозь, что даже как-то страшно», — призналась Уибомяги.