Озолотился на «Ворониных»: Борис Клюев оставил многомиллионное наследство

Несколько лет назад на гонорары от «Ворониных» актер приобрел жилье в Италии. Это трехкомнатная квартира с просторной 55-метровой террасой и садом. Она расположена в райском местечке Скалея региона Калабрия, что на берегу Тирренского моря в 200 километрах от Неаполя. «Когда я приехал туда впервые — в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут. Вот жене и сказал: «Я хочу здесь жить, — рассказывал Клюев. — Обычно зимой туда на две недели летаю и еще на целый месяц летом». На Апеннинах артист наслаждался тишиной, морем, горами, воздухом, морепродуктами и красным вином.

Но когда в силу состояния здоровья добираться до Италии стало трудно («целый день», — жаловался артист), Клюев купил квартиру поближе — обосновался в Крыму. В Гурзуфе он купил небольшую квартирку и очень любил туда приезжать даже на несколько дней.

Была у него у Клюева и подмосковная дача — он с удовольствием проводил время в подмосковном Звенигороде. Но сюда актер наведывался не для отдыха, а скорее для физической нагрузки — сам возделывал большой дачный участок, рубил дрова, занимался ремонтом.

Как говорят риэлторы, квартира в Москве, дачи в Звенигороде, Гурзуфе и итальянской Скалее могут стоить около 50 миллионов рублей. Но борьбы за наследство актер не предвидится — с 1975 года актер был женат на Виктории Клюевой. А его единственный сын Алексей умер еще в 1993 году в возрасте 24-х лет от сердечной недостаточности.