«Простите меня»: Охлобыстин горько пожалел о сделанном заявлении

Актер признался, что негативное высказывание о Новороссийске он «ляпнул сдуру». Иван понимает, что обидел жителей города-героя. Новороссийцы, по словам звезды сериала «Интерны», – главное украшение этого портового населенного пункта.

«Простите меня добрые жители Новороссийска!» – взмолился Охлобыстин.

Напомним, накануне звезда сериала «Интерны» общалась с журналистами. Актер заявил, что из всех южных городов России больше всего ему не понравился Новороссийск. Этот населенный пункт Охлобыстин назвал странным и негламурным. «Самый страшный город из южных, прости меня, господи», – сказал как отрезал артист.

Иван вспомнил, как бывал в Новороссийске в детстве. Актер отдыхал в местном пионерском лагере. Охлобыстин назвал это время адом.

Высказывание звезды сериала «Интерны» обидело жителей побережья Цемесской бухты Черного моря. Режиссера Новороссийского народного драматического театра имени Владимира Амербекяна, Евгения Кушпеля, слова Ивана Охлобыстина возмутили до глубины души. Деятель культуры сомневается в том, что столичная знаменитость когда-либо бывала в городе.