С цветами и портфелями: ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году

Грандиозный праздник по случаю Дня знаний устроили Максим Галкин и Алла Пугачева, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Артем Дзюба, Эдгард Запашный и многие другие!
День знаний — трогательный праздник. Особенно для первоклашек. Мгновения первой встречи с одноклассниками, звонок на урок и добрая учительница — все это для них еще незнакомо, но так завораживающе!
5-tv.ru сделал подборку ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году.
Максим Галкин и Алла Пугачева
Торжественный миг настал для детей юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, близнецов Гарри и Лизы. В своем Instagram шоумен поделился забавными кадрами, где малыши впервые переступают порог элитной Первой Московской гимназии.
К выбору заведения селебрити подошли основательно, пересмотрев массу вариантов. Приоритетом было качество образования и небольшая удаленность от дома в Одинцовском районе. И хоть стоимость обучения в Московской гимназии за год составляет порядка 170 тысяч рублей (1 931 евро по сегодняшнему курсу) за одного ребенка, она подошла идеально.
Максим не скрывает: перед 1 сентября волновались не столько дети, сколько родители. К счастью, праздник прошел «без сучка и задоринки». Близнецам, кстати, досталась важная миссия — чтение стихов.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Музыкальный продюсер Яна Рудковская и выдающийся фигурист Евгений Плющенко тоже отправили любимого сына в первый класс. Теперь маленький Саша, известный публике как Гном Гномыч, будет не только зажигать под забавную музыку с родителями, но и постигать законы Вселенной.
«Наш Сашка — первоклашка! Всех школьников с Днем знаний! Ура!» — написала в Instagram продюсер.
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Несмотря на сложности в отношениях с актрисой Кристиной Асмус, резидент Comedy Club Гарик Харламов не мог не прийти на торжественную линейку любимой дочери Насти. На страничке в соцсети он поделился забавным фото с наследницей. Судя по радостному лицу обоих, и малышка, и папа готовы к бессонным ночам и сложным урокам!
«Ну, понеслась! Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова — первоклашка!» — торжественно заявил юморист.
Эдгард Запашный
У известного дрессировщика Эдгарда Запашного 1 сентября тоже выдался насыщенным. Мало того, что сегодня артист проводил в первый класс малышку Глорию, он также поздравил старшенькую дочь Стефанию с переходом в третий.
В сети Эдгард опубликовал целую серию нежных снимков в обнимку с наследницами и обратился к поклонникам с традиционным посланием.
«Всех с первым днем осени и Днем знаний!» — написал Запашный.
Надежда Бабкина и внуки
А вот народная артистка РСФСР Надежда Бабкина побывала на торжественной линейке по случаю 1 сентября сразу у трех любимых внучат. Старшенький Георгий перешел уже в четвертый класс, Верочка — поступила в первый, а Марфуша — в дошкольную группу.
«Для Веры это самый настоящий праздник, поскольку начинается совершенно новый этап в ее жизни! В добрый путь, мои дорогие!» — обратилась к внукам Бабкина.
Ольга Медынич
Семья звезды сериала «Светофор», актрисы Ольга Медынич тоже отмечает праздник: 1 сентября ее единственный наследник Дима стал первоклашкой! В сети селебрити поделилась с поклонниками теплым снимком, где нежно обнимает своего такого взрослого малыша.
«Плыви, мой кораблик!» — словно обращаясь к мальчику, написала в Instagram актриса.
Татьяна Терешина
1 сентября 2020 года поздравления принимает и экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина. Ее дочь Арис, рожденная в браке с телеведущим Славой Никитиным, впервые отправилась в школу. Мама заботливо нарядила дочь в ажурную блузу и строгую школьную форму. На голове малышки красовались дивные банты.
«Моя милая девчонка теперь первоклашка!!!» — поделилась радостью с фолловерами Татьяна.
Денис и Ирина Клявер
Бессонные ночи, бесконечные уроки и тяжелые подъемы по утрам теперь ждут и семейство певца Дениса Клявера. Сегодня он также отправил сына Даниэля в первый класс. К слову, знаменитые родители мальчика подготовились к событию со всей ответственностью: очень тщательно выбирали форму и рюкзак. Как отмечают поклонники артиста, образ малыша получился «мега-крутой»!
«Вот пришла пора и Даниэля „первый раз в первый класс“. И честно говоря, как-то неожиданно. Думаешь, что все еще только впереди, а тут на тебе — младший уже с ранцем и гладиолусами!» — смеясь, заметил Клявер.
Артем и Кристина Дзюба
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба тоже прильнул к числу родителей школьников. Выложив трогательные фото с торжественной линейки сына Никиты, спортсмен признался, что испытывает непередаваемое чувство гордости.
«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка!» — написал Артем.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Слово «школа» теперь знакомо и старшему ребенку актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного — Тимофею. Поздравить малыша пришла не только мама, но и его младшая сестричка Миа. На фото с линейки наследники селебрити счастливо улыбаются, явно предвкушая грандиозный праздник.
«Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый! И всех поздравляю, мам, пап, бабушек, дедушек — это очень трогательный день и важный в судьбе ребенка!!! И конечно надеюсь, что не будет никакой дистанционки, ведь школа это не только уроки, это еще и общение, первые настоящие друзья, первая любовь!» — обратилась к поклонникам Агата.