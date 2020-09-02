С цветами и портфелями: ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году

День знаний — трогательный праздник. Особенно для первоклашек. Мгновения первой встречи с одноклассниками, звонок на урок и добрая учительница — все это для них еще незнакомо, но так завораживающе!

5-tv.ru сделал подборку ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Instagram @maxgalkinru

Торжественный миг настал для детей юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, близнецов Гарри и Лизы. В своем Instagram шоумен поделился забавными кадрами, где малыши впервые переступают порог элитной Первой Московской гимназии.

К выбору заведения селебрити подошли основательно, пересмотрев массу вариантов. Приоритетом было качество образования и небольшая удаленность от дома в Одинцовском районе. И хоть стоимость обучения в Московской гимназии за год составляет порядка 170 тысяч рублей (1 931 евро по сегодняшнему курсу) за одного ребенка, она подошла идеально.

Максим не скрывает: перед 1 сентября волновались не столько дети, сколько родители. К счастью, праздник прошел «без сучка и задоринки». Близнецам, кстати, досталась важная миссия — чтение стихов.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и выдающийся фигурист Евгений Плющенко тоже отправили любимого сына в первый класс. Теперь маленький Саша, известный публике как Гном Гномыч, будет не только зажигать под забавную музыку с родителями, но и постигать законы Вселенной.

«Наш Сашка — первоклашка! Всех школьников с Днем знаний! Ура!» — написала в Instagram продюсер.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Instagram @garikkharlamov

Несмотря на сложности в отношениях с актрисой Кристиной Асмус, резидент Comedy Club Гарик Харламов не мог не прийти на торжественную линейку любимой дочери Насти. На страничке в соцсети он поделился забавным фото с наследницей. Судя по радостному лицу обоих, и малышка, и папа готовы к бессонным ночам и сложным урокам!

«Ну, понеслась! Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова — первоклашка!» — торжественно заявил юморист.

Эдгард Запашный

У известного дрессировщика Эдгарда Запашного 1 сентября тоже выдался насыщенным. Мало того, что сегодня артист проводил в первый класс малышку Глорию, он также поздравил старшенькую дочь Стефанию с переходом в третий.

В сети Эдгард опубликовал целую серию нежных снимков в обнимку с наследницами и обратился к поклонникам с традиционным посланием.

«Всех с первым днем осени и Днем знаний!» — написал Запашный.

Надежда Бабкина и внуки

Instagram @ngbabkina

А вот народная артистка РСФСР Надежда Бабкина побывала на торжественной линейке по случаю 1 сентября сразу у трех любимых внучат. Старшенький Георгий перешел уже в четвертый класс, Верочка — поступила в первый, а Марфуша — в дошкольную группу.