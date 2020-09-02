Плохая новость: организатор Tallinn Music Week подтвердил, что на фестивале был зараженный коронавирусом

Организатор мероприятия Tallinn Music Week подтвердил, что среди участников фестиваля был человек с положительным результатом на коронавирус, сообщает Elu24.
На прошлой неделе на странице фестиваля в Facebook было сделано следующее объявление: «Мы хотели бы сообщить вам, что у одного человека, участвовавшего в фестивале, был обнаружен положительный тест на COVID-19. На сегодняшний день его контактные лица выявлены, с ними связался Департамент здравоохранения. Все они прошли тестирование и получили отрицательные результаты, а те, кому департамент дал рекомендации сидеть дома, остаются на самоизоляции».
По словам организатора, гости праздника, с которыми Департамент здоровья не связывался, не обязаны самоизолироваться. «Мы не разглашаем личную информацию. Человек идентифицирован, все его контакты проверены. Департамент здоровья продолжит заниматься этим вопросом: кому-то рекомендовано пройти дополнительное обследование, кто-то останется на самоизоляции», - говорит пресс-секретарь фестиваля Ингрид Кохтла.
Фестиваль Тallinn Music Week проходил на прошлой с четверга по воскресенье. В фестивале приняли участие около 140 артистов из восьми европейских стран, они выступали на 25 концертных площадках и в клубах. Чтобы обеспечить безопасность как можно большему количеству посетителей и исполнителей, часть вечерней музыкальной программы была перенесена на сцену под открытым небом на главной площади Творческого города Теллискиви. На данный момент общественность не знает, на каком конкретно мероприятии или мероприятиях присутствовал инфицированный.