Плохая новость: организатор Tallinn Music Week подтвердил, что на фестивале был зараженный коронавирусом

На прошлой неделе на странице фестиваля в Facebook было сделано следующее объявление: «Мы хотели бы сообщить вам, что у одного человека, участвовавшего в фестивале, был обнаружен положительный тест на COVID-19. На сегодняшний день его контактные лица выявлены, с ними связался Департамент здравоохранения. Все они прошли тестирование и получили отрицательные результаты, а те, кому департамент дал рекомендации сидеть дома, остаются на самоизоляции».

По словам организатора, гости праздника, с которыми Департамент здоровья не связывался, не обязаны самоизолироваться. «Мы не разглашаем личную информацию. Человек идентифицирован, все его контакты проверены. Департамент здоровья продолжит заниматься этим вопросом: кому-то рекомендовано пройти дополнительное обследование, кто-то останется на самоизоляции», - говорит пресс-секретарь фестиваля Ингрид Кохтла.