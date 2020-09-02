Гороскоп на 2 сентября: Тельцам будет лень все делать, а Скорпионы решат давнюю проблему

В среду Луна окажется в созвездии Рыб. День для большинства представителей зодиакальной карты выдастся непростым: противостоять негативным мыслям будет сложнее обычного, обострятся хронические заболевания, а эмоциональное состояние станет нестабильным.
Овен
Не стоит общаться с негативно настроенными людьми, потому что вам предастся их пессимизм и плохое настроение.
Телец
Близнецы
Постарайтесь завершить начатые ранее дела и раздать долги. Также стоит простить близким возможные обиды.
Рак
Лев
В личной жизни у вас могут появиться проблемы. Постарайтесь не давать любимому человеку повода для ревности.
Дева
День подходит для творческой работы. Вы всецело можете рассчитывать на поддержку от близкого человека.
Вам придется проявить твердость характера ради своей цели. В этот день не время расслабляться, даже если слишком хочется.
Скорпион
Полученная в этот день информация натолкнет вас на разгадку какого-то давнего вопроса, который вы не могли решить.
Стрелец
Постарайтесь все делать сообща и коллективно, а не в одиночку. Так вы разгрузите себя и продвинете общее дело.
Козерог
Подходящий день, чтобы обдумать ситуацию, в которой вы когда-то поступили неправильно. Попросите прощения.
Водолей
Старайтесь не попасться в руки мошенников. Для этого вам придется внимательно отнестись к предложениям дня.
Рыбы
Хороший период для поездок и путешествий, вы получите массу полезных знаний и впечатлений от новых мест.