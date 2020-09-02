Гороскоп на 2 сентября: Тельцам будет лень все делать, а Скорпионы решат давнюю проблему

Овен

Не стоит общаться с негативно настроенными людьми, потому что вам предастся их пессимизм и плохое настроение.

Телец

День праздной лени и бездействия, когда вам не стоит заниматься какими-либо серьезными делами.

Близнецы

Постарайтесь завершить начатые ранее дела и раздать долги. Также стоит простить близким возможные обиды.

Рак

Мелкие рабочие вопросы могут изменить ваши планы на этот день. Окажите помощь, если вас об этом просят, советует «Сегодня».

Лев

В личной жизни у вас могут появиться проблемы. Постарайтесь не давать любимому человеку повода для ревности.

Дева

День подходит для творческой работы. Вы всецело можете рассчитывать на поддержку от близкого человека.

Весы

Вам придется проявить твердость характера ради своей цели. В этот день не время расслабляться, даже если слишком хочется.

Скорпион

Полученная в этот день информация натолкнет вас на разгадку какого-то давнего вопроса, который вы не могли решить.

Стрелец

Постарайтесь все делать сообща и коллективно, а не в одиночку. Так вы разгрузите себя и продвинете общее дело.

Козерог

Подходящий день, чтобы обдумать ситуацию, в которой вы когда-то поступили неправильно. Попросите прощения.

Водолей

Старайтесь не попасться в руки мошенников. Для этого вам придется внимательно отнестись к предложениям дня.

Рыбы