Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила о смерти народного артиста России Бориса Клюева после продолжительной болезни на 77-м году жизни. «Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — заявила Михайлова.

Время и место похорон будут объявлены позже.

В апреле 2018 года Клюев сообщил о серьезных проблемах со здоровьем, которые были связаны с его легкими. «Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился», — говорил он.

Уже в мае режиссер Малого театра Владимир Бейлис подтвердил информацию о борьбе Клюева с онкологическим заболеванием, которую опубликовал ряд СМИ.

В августе того же года актер появился на традиционном сборе труппы Малого театра и рассказал журналистам, что врачи запретили ему физические нагрузки. «Я уже не могу играть в футбол. Да и врачи запрещают: говорят, что нагрузки не нужны, и жена потом начинает душить по этому поводу. А я им говорю: «Да я хорошо себя чувствую!» Я каждый день делаю зарядку», — говорил он в интервью «Собеседнику».

При этом Клюев признавался, что мало отдыхает и во время отпуска, как правило, работает. «За всю свою актерскую деятельность отдыхал не так уж и много. Один раз просто ничего не делал, отпустил бороду и передвигался исключительно на велосипеде. А потом стал летать к другу в Америку, потому что это была единственная возможность отдохнуть, выключив телефон», — заявил он.

В июле 2019 года Клюев встретился с журналистами, которым рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Он отказался раскрывать подробности своей болезни, но отметил, что она не мешает ему играть в театре и сниматься в кино. Артист также сообщил, что в болезни его поддерживает супруга Виктория, вместе с которой они прожили больше 45 лет, а также дача, где он ухаживает за розами, которые позволяют актеру отвлекаться от проблем.

Клюев подчеркивал, что старается не падать духом и не обращать внимания на болезнь. В ходе работы над документальным фильмом «Египетская сила Бориса Клюева» он также заявил о наличии большого количества планов и стремлении не останавливаться на достигнутом.

В январе 2020 года он решил раскрыть подробности о своем самочувствии в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Я всегда был физически очень сильным человеком. Я до 65 лет поднимал штангу, постоянно играл в футбол, большой теннис. Когда я однажды почувствовал, что у меня что-то закололо в легком, я не обратил на это никакого внимания, продолжил репетировать спектакль. Два месяца я ходил с двусторонним воспалением легких. Когда мне стало совсем нехорошо, я пошел и сделал рентген, мне сказали, что у меня болезнь», — поделился он.

Клюев также отмечал, что — несмотря на все усилия по борьбе с болезнью — готов к любому исходу. «Я очень спокойно отношусь к любому варианту. Я считаю, что я прожил очень хорошую, интересную жизнь. Если Господь возьмет меня, я спокойно к этому отношусь. Да, болезнь серьезная, но сейчас все это лечится. Я надеюсь, что организм не подведет меня, что он мне поможет, поэтому отношусь к этому спокойно», — говорил он.