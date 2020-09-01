Смотриите, что вытворяла группа Фактор-2 перед жителями Ласнамяэ

- Пока нес ноги держат, то конечно будут. Вот с сентября мы как раз начинаем, будет еще один интересный музыкальный проект. Немножко другой стиль, но мы надеемся, что людям понравится. Faktor останется как бы и в этих песнях, ну и немного другие оттенки будут еще. Я думаю мы найдем своего слушателя.