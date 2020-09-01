Вт, 1.09.2020
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Смотриите, что вытворяла группа Фактор-2 перед жителями Ласнамяэ

Фактор-2

ФОТО: Youtube

В субботу на Певческом поле в Таллинне для жителей и гостей Ласнамяэ состоялся фестиваль по случаю завершения лета 2020 года.

Хедлайнером вечера стала группа Faktor-2, о ближайших планах которой узнал канал TVN.

- Какие планы на будущее?

На будещее? Будем продолжать гастролировать по всему миру.

- Какие-то новые песни?

- Пока нес ноги держат, то конечно будут. Вот с сентября мы как раз начинаем, будет еще один интересный музыкальный проект. Немножко другой стиль, но мы надеемся, что людям понравится. Faktor останется как бы и в этих песнях, ну и немного другие оттенки будут еще. Я думаю мы найдем своего слушателя.

Смотрите полное интервью и видео выступления группы!

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