Смотриите, что вытворяла группа Фактор-2 перед жителями Ласнамяэ

В субботу на Певческом поле в Таллинне для жителей и гостей Ласнамяэ состоялся фестиваль по случаю завершения лета 2020 года.
Хедлайнером вечера стала группа Faktor-2, о ближайших планах которой узнал канал TVN.
- Какие планы на будущее?
На будещее? Будем продолжать гастролировать по всему миру.
- Какие-то новые песни?
- Пока нес ноги держат, то конечно будут. Вот с сентября мы как раз начинаем, будет еще один интересный музыкальный проект. Немножко другой стиль, но мы надеемся, что людям понравится. Faktor останется как бы и в этих песнях, ну и немного другие оттенки будут еще. Я думаю мы найдем своего слушателя.
Смотрите полное интервью и видео выступления группы!