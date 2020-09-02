Сила полнолуния: каким знакам Зодиака следует быть осторожнее 2 сентября?

2 сентября жители Земли смогут наблюдать полнолуние. О том, как и на кого из знаков зодиака повлияет это небесное явление, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашев.

Полнолуние всегда символизирует некий внутренний конфликт. Он может возникать между разными аспектами жизни человека: между активностью и пассивностью, между волевыми качествами и чувствительностью, а также между мужским и женским началами. В этот раз полнолуние будет наиболее опасно для личных отношений, потому что оно усиливается влиянием других планет, пояснил Седашев. Кроме того, неблагоприятный фон ожидается и в сексуальных отношениях.

Негативное влияние полная Луна окажет на представителей знаков Дева и Рыбы. Помогут им справиться с эмоциями творческие занятия и время, проведенное в одиночестве.

«У них будут перепады настроения от того, когда очень большая внутренняя чувствительность, хочется сидеть и ничего не делать, и до высокой активности. И здесь внутренний конфликт мы будем проецировать на окружающих в виде претензий. Это риск для отношений», — предупредил астролог.

Почувствуют дурное влияние Луны также Стрельцы и Близнецы. Их ожидают резкие перепады настроения.

«Стрельцы при этом могут хвататься за много дел, не успевать их сделать, у Близнецов тоже может быть настроение браться за дела, а потом их бросать. Тема отношений тоже у них будет уязвима», — заметил Седашев.