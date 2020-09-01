Простой способ приготовить рис, чтобы он не слипался

Задумывались ли вы, почему при варке рисовые зернышки слипаются? Всему виной крахмал. Он разбухает в воде и превращается в клейкое вещество.

Чтобы приготовленный рис оставался рассыпчатым, нужно знать несколько секретов

Выбираем сорт. Длиннозерные сорта басмати и жасмин никогда не слипаются и не развариваются.

Тщательно промываем. Мутный белый цвет указывает на присутствие крахмала. Поэтому правильно промывать рис до прозрачной воды.

Соблюдаем пропорции. На стакан рисовой крупы нужно взять два стакана воды.

Добавляем масло и соль в начале готовки. Тогда в процессе варки жир будет равномерно распределяться среди зернышек, и каша не станет клейкой.

Готовим сначала на сильном огне. Важно, чтобы вода закипела как можно быстрее и запечатала крахмал внутри зерен. После этого огонь нужно уменьшить.

Перемешиваем до 3 раз. Если мешать рис слишком часто, зернышки будут повреждаться.