Простой способ приготовить рис, чтобы он не слипался

Молодой хозяйке на заметку: приготовить рис, чтобы он не слипался, очень просто, если выбрать правильный сорт. Басмати всегда получается рассыпчатым. В остальных случаях нужно знать тонкости, пишет mschistota.ru.
Задумывались ли вы, почему при варке рисовые зернышки слипаются? Всему виной крахмал. Он разбухает в воде и превращается в клейкое вещество.
Чтобы приготовленный рис оставался рассыпчатым, нужно знать несколько секретов
Выбираем сорт. Длиннозерные сорта басмати и жасмин никогда не слипаются и не развариваются.
Тщательно промываем. Мутный белый цвет указывает на присутствие крахмала. Поэтому правильно промывать рис до прозрачной воды.
Соблюдаем пропорции. На стакан рисовой крупы нужно взять два стакана воды.
Добавляем масло и соль в начале готовки. Тогда в процессе варки жир будет равномерно распределяться среди зернышек, и каша не станет клейкой.
Готовим сначала на сильном огне. Важно, чтобы вода закипела как можно быстрее и запечатала крахмал внутри зерен. После этого огонь нужно уменьшить.
Перемешиваем до 3 раз. Если мешать рис слишком часто, зернышки будут повреждаться.
Не перевариваем. Не нужно ждать, когда рис начнет развариваться. Лучше, наоборот, снять его чуточку раньше и оставить настояться под крышкой. Через 20–30 минут вся жидкость впитается.