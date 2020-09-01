Водонаева похвасталась формами в купальнике, но его нижняя часть заставила фанатов краснеть от стыда

38-летняя Алёна Водонаева устроила жаркие проводы этому лету. Ведущая отправилась отдыхать в Подмосковье, где наконец пощеголяла в роковом красном купальнике. Экс-участница «Дома-2» сменила перед камерой несколько поз и показала результат в своем Instagram.

«Когда позируешь для фото, но подруга снимает видео. От создателей "любимый сфоткал, пока я спала". В последний день лета я всё же надела купальник», - написала Бородина.

Несколько знойных кадров ведущая добавила в сториз. И на них формы светской львицы стало видно еще лучше. Поклонники не могли не восхититься пышной грудью и тонкой талией инста-дивы. Они отметили, что фигура их любимицы ничуть не пострадала за время карантина. Однако у многих остались вопросы к дизайну купальника, полностью обнажающему бедра. Юзеры сравнили его со знаменитым купальником Бората. Также некоторых напугали слишком худые, по их мнению, ноги Водонаевой.