Дочь Пугачевой на школьной линейке в первом классе выглядит старше, чем ее звездная мать

Певица Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке, посвященной первому сентября. В этом году ее дети Гарри и Лиза Галкины пошли в первый класс. Муж Примадонны телеведущий Максим Галкин поделился в Instagram трогательными кадрами из школы.

В начале записи Пугачева, которая появилась на мероприятии в коротенькой плиссированной юбке и кедах, о чем-то разговаривает с окружающими ее людьми. Затем на кадрах можно увидеть, как Гарри Галкина за руку взяла учительница, после чего он с сестрой отправился на торжественное построение.

Далее Гарри и Лиза прочитали стихи для учителей, посвященные первому сентября. «Школа, ранец, первый класс. Это новый шаг для нас. Повторяюсь я во всем. Лучше быть учеником», — заявил с важным видом Гарри. Затем продолжила Лиза: «Блузки кружевные, белые рубашки. Лица озорные. Мы же первоклашки».

В конце записи можно увидеть, что Алла Пугачева не смогла сдержать слез и заплакала. Момент получился очень трогательным. После Примадонна дала наказ своим детям. «Пусть школьные годы пройдут радостно и успешно. На счастье, шарики летите», — заявила Примадонна, после чего Гарри и Лиза отпустили в небо воздушные шары.