Ура! Снятый в Таллинне боевик Нолана Tenet будут показывать в кино на русском языке!

Русский показ появился в расписании кинотеатра Apollo Ülemiste уже в эту пятницу, таких сеансов будет сразу же несколько в день. Также русские показы планируются в нарвском кинотеатре Apollo и в йыхвиском - в Pargi Keskus, а еще в тартуском кинотеатре Apollo Eeden.

В Сети уже оставлены сотни отзывов о фильме и большинство жителей Эстонии жалуются на то, что вообще ничего не поняли, поэтому фильм им не понравился. В опросе, сделанном репортером портала Limon после ночной премьеры, некоторые ответившие изъявили желание посмотреть фильм еще раз. И вот их желание может сбыться!

За первый уик-энд фильм Tenet принес студии Warner Bros. более 53 миллионов долларов, сообщает Hollywood Reporter. В Эстонии показ фильма посетило уже 53 194 человека, кассовые сборы составили 377 046 евро – больше, чем какой-либо другой фильм за такое же время.

«Это самая успешная премьера в Эстонии с точки зрения количества зрителей и кассовых сборов», – подтвердила рекорд Катре Валгма, представитель Acme Film, занимающегося распространением фильма. Таким образом, по количеству зрителей в первый уик-энд фильм превзошел такие хиты, как Tõde ja õigus («Правда и справедливость», второе место и 51 239 зрителей) и Klassikokkutulek («Встреча выпускников»).

«Довод» (англ. Tenet) — научно-фантастический боевик режиссера и сценариста Кристофера Нолана. Фильм является совместной продукцией Великобритании и США. В главных ролях снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димлл Кападия, Майкл Кейн и Кеннет Брана. Фильм рассказывает о секретном агенте, который должен управлять временем, чтобы предотвратить Третью мировую войну.

Съемки фильма начались в мае 2019 года и проходили в семи странах: Дании, Эстонии, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США.