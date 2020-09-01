Ура! Снятый в Таллинне боевик Нолана Tenet будут показывать в кино на русском языке!

Да! Вы не ослышались, поскольку в России премьера фильма Tenet намечена на 3 сентября, то к 4 сентября до Эстонии дойдет блокбастер Кристофера Нолана, снятый в нашей стране, но в русском дубляже. Это значит, что те, кто не понял, о чем фильм, смогут посмотреть его на родном языке и осмыслить самые важные моменты.
Русский показ появился в расписании кинотеатра Apollo Ülemiste уже в эту пятницу, таких сеансов будет сразу же несколько в день. Также русские показы планируются в нарвском кинотеатре Apollo и в йыхвиском - в Pargi Keskus, а еще в тартуском кинотеатре Apollo Eeden.
В Сети уже оставлены сотни отзывов о фильме и большинство жителей Эстонии жалуются на то, что вообще ничего не поняли, поэтому фильм им не понравился. В опросе, сделанном репортером портала Limon после ночной премьеры, некоторые ответившие изъявили желание посмотреть фильм еще раз. И вот их желание может сбыться!
За первый уик-энд фильм Tenet принес студии Warner Bros. более 53 миллионов долларов, сообщает Hollywood Reporter. В Эстонии показ фильма посетило уже 53 194 человека, кассовые сборы составили 377 046 евро – больше, чем какой-либо другой фильм за такое же время.
«Это самая успешная премьера в Эстонии с точки зрения количества зрителей и кассовых сборов», – подтвердила рекорд Катре Валгма, представитель Acme Film, занимающегося распространением фильма. Таким образом, по количеству зрителей в первый уик-энд фильм превзошел такие хиты, как Tõde ja õigus («Правда и справедливость», второе место и 51 239 зрителей) и Klassikokkutulek («Встреча выпускников»).
«Довод» (англ. Tenet) — научно-фантастический боевик режиссера и сценариста Кристофера Нолана. Фильм является совместной продукцией Великобритании и США. В главных ролях снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димлл Кападия, Майкл Кейн и Кеннет Брана. Фильм рассказывает о секретном агенте, который должен управлять временем, чтобы предотвратить Третью мировую войну.
Съемки фильма начались в мае 2019 года и проходили в семи странах: Дании, Эстонии, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США.
Из-за пандемии COVID-19 дата премьеры фильма трижды откладывалась. Компания Warner Bros. Pictures выпустила фильм в международный прокат с 26 августа 2020 года, в американский и российский — 3 сентября.