Названы пять самых вредных обеденных блюд

Так, по словам врача, не стоит брать на обед пиццу. В среднем куске содержится около 680 миллиграммов натрия, а в трех — уже более двух тысяч. При этом суточная норма потребления натрия у взрослого должна составлять 1,5 тысячи миллиграммов. Переизбыток может привести к повышенному артериальному давлению и заболеваниям сердца.

Кроме того, по мнению диетолога, стоит воздержаться и от употребления гамбургеров и картофеля фри. Так как эти продукты имеют высокую калорийность, их частое употребление может привести к избыточному весу и диабету второго типа.

Не стоит злоупотреблять и сэндвичами. Мясное ассорти содержит насыщенные жиры, нитраты и нитриты, которые могут повысить риск возникновения рака.

Хот-доги также входят в список нежелательных блюд. В них содержится большое количество насыщенных жиров, которые способны повысить уровень холестерина, увеличить риск развития болезней сердца.