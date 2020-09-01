Дети-убийцы: 16-летний подросток из Вильяндимаа застрелил своего пьяного приятеля

Среди прочего, мы вернемся в 1920-е годы, когда в Вильянндиском уезде 16-летний парень застрелил своего пьяного товарища.

Ссора в Вильяндимаа закончилась трупом в канаве

17 июля 1926 года издание Kaja писало, что в ночь на 12 июля в Вильяндиском уезде, волости Таевере, на хуторе Малемярди острова Сааремаа, был убит Труу, сын Прииду Куста, жителя волости Пихтла.

Дело было так. Вечером 12 июля во дворе хутора Малемярди собралось около десятка молодых людей с близлежащих хуторов, которые провели там некоторое время, а затем разошлись.

Среди последних ушедших были 16-летний Яан Кийвикас и 23-летний Труу. Юри Бадхофф, хозяин хутора Малемард, рассказал, что он видел револьвер в руке Кийвикаса. Хозяин предупредил, что Кийвикасу нельзя стрелять, он опасался, что выстрел может напугать маленьких детей в комнате. Бадхофф вошел в комнату и услышал, как Труу заорал на Кийвикаса: «Ты, пацан, зачем тебе револьвер? Что ты собираешься с ним делать?»

Кийвикас ответил: «Не подходи, я буду стрелять».

В это же мгновение раздался выстрел и послышался стон. Когда хуторянин Бадхофф побежал посмотреть, что там произошло, он нашел Труу мертвым в канаве рядом с баней. Пуля попала ему в грудь, и, по словам врача, смерть наступила мгновенно.

По рассказу хозяйки хутора Лидии Бадхофф, Труу потребовал от Кийвикаса отдать ему револьвер, чего тот не сделал и начал покидать хутор.

Труу, находившийся так же в нетрезвом состоянии, последовал быстрым шагом за Кийвикасом, который вскоре свернул с дороги и пошел по картофельным полю в сторону бани. Около сауны Кийвикас пару раз предупредил Труу, чтобы тот не подходил, иначе он начнет стрелять. Когда Труу оказался в трех шагах от него, раздался выстрел, он рухнул в канаву.

Сам Кийвикас объяснил, что Труу напал на него с ножом, и он выстрелил в целях самообороны, не намереваясь убивать Труу. Возле тела его тела ножа так и не нашли.