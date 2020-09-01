«Когда отсижу, тогда и оплачу»: Ефремов о требовании сына Захарова отправить актера в тюрьму на 8 лет

Старший сын Сергея Захарова заявил в Пресненском суде Москвы во время очередного заседания по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, о том, что намерен добиваться реального наказания для актера — восьми лет лишения свободы.

Кроме этого мужчина уменьшил сумму иска к артисту — теперь она составляет семь миллионов 300 000 (3 410 евро по сегодняшнему курсу), что на 200 000 рублей ( 2 272 евро) меньше заявленной суммы.

Услышав это, актер очень тихо произнес: «Когда восемь лет отсижу, тогда заплачу». Его адвокат Эльман Пашаев, напротив, назвал старшего сына Захарова «красавчиком».