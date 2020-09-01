Выходные в Копли были такими жаркими, что ситуация едва не вышла из-под контроля

В этом году на «Коплифесте» выступили Black Bread Gone Mad, Nagy Bögö, MandoTrio, EiK, Etnosfäär, а также Meisterjaan x Manna.

Изюминкой фестиваля стало выступление лучшего канатоходца Эстонии Яана Роозе, который принимал участие в концертном туре Мадонны, а в 2015 году снялся как каскадер в фантастическом фильме «Кредо убийцы».