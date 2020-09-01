«Самая красивая женщина в мире» вышла на улицу в прозрачном боди, и никто не стерпел такой дерзости

23-летняя американская топ-модель Белла Хадид появилась на улице в весьма смелом образе. Девушка надела прозрачное черное боди от Nensi Dojaka и брюки в тон. При этом грудь модели оказалась едва прикрыта тонкой полосой ткани, которая периодически сползала.

Этот наряд «самая красивая женщина в мире» приготовила к премии MTV Video Music Awards 2020 в Нью-Йорке, где вручила награду Леди Гаге. Однако самой модели не пришлось купаться в овациях. Её пикантную прогулку раскритиковали пользователи в соцсетях.

По мнению юзеров, образ девушки вышел настолько откровенным, что она могла вообще ничего не надевать. Кроме того, комментаторов возмутило, что девушка несерьёзно относится к мерам предосторожности во время пандемии и носит маску в руках, а не на лице. Но защитники у Беллы тоже нашлись. Поклонники написали, что модель имеет право носить всё что угодно без оглядки на остальных.