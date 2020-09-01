«Она даже встать не могла»: у беременной Натальи Подольской возникли проблемы со здоровьем

Героями нового выпуска шоу НТВ «Секрет на миллион» станут три поколения Пресняковых. Известно, что в звездной семье с нетерпением ожидают пополнения: скоро Наталья родит Владимиру Петровичу и его жене Елене еще одного внука. «Они хотят девочку, а мне хотелось бы саксофониста все же», — говорит Пресняков-старший.

К слову, в эту беременность у Подольской возникли проблемы со здоровьем. Что именно случилось с Наташей, близкие расскажут в субботнем эфире. «Она даже встать не могла», — делилась с Лерой Кудрявцевой Елена Преснякова.

Предположительно, у Натальи могли обостриться проблемы с позвоночником: в 2019-м она повредила поясницу, когда играла в бадминтон и несколько дней провела в кровати.

В семье Пресняковых все уже знают пол будущего малыша. «Папа мне уже проболтался», — делится сын Владимира — Никита.

А вот сам внук Пугачевой не торопится заводить детей, хотя в браке с моделью Аленой Красновой живет уже три года. Владимир Петрович не слишком доволен таким положением дел, поскольку хотел бы взглянуть на четвертое поколение Пресняковых. «Дождаться правнуков и дать дуба», — шутит Пресняков-старший.

Никита же полностью увлечен творчеством. Сегодня звездный наследник является фронтменом собственной группы MULTIVERSE. Именитый дедушка порой критикует внука: «Его я строго так судил, говорил: «Ты что, за отцом угнаться не можешь?».

Владимир Пресняков о расставании с Кристиной Орбакайте: «Не то чтобы не хотел жить, а нарывался на все неприятности»