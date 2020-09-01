Вт, 1.09.2020
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Эту ошибку совершают миллионы – пять продуктов на завтрак губят здоровье

Мюсли. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Диетологи перечислили самые вредные продукты во время завтрака, пишет yakutiamedia.ru.

Диетологи не рекомендуют начинать утро с некоторых продуктов. Это может нанести урон здоровью. Пять продуктов считаются вредными в качестве завтрака, хотя большинство людейн предпочитают завтракать именно так.

Не следует употреблять утром овсяные хлопья быстрого приготовления. Этот продукт повышает уровень сахара в крови и способствует набору веса.

По той же причине не стоит есть на завтрак мюсли с изюмом. К тому же после этого блюда голод наступает быстро и снова хочется есть.

Худшим продуктом на завтрак является также дрожжевая выпечка, которая может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения.

Натощак не надо пить свежевыжатый сок. В нем нет клетчатки, поэтому пользы от напитка мало.

Как ни странно, но свежие овощи есть на завтрак тоже плохо. Это касается в первую очередь людей, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Овощные кислоты плохо влияют на слизистую.

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