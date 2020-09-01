Эту ошибку совершают миллионы – пять продуктов на завтрак губят здоровье

Диетологи не рекомендуют начинать утро с некоторых продуктов. Это может нанести урон здоровью. Пять продуктов считаются вредными в качестве завтрака, хотя большинство людейн предпочитают завтракать именно так.

Не следует употреблять утром овсяные хлопья быстрого приготовления. Этот продукт повышает уровень сахара в крови и способствует набору веса.

По той же причине не стоит есть на завтрак мюсли с изюмом. К тому же после этого блюда голод наступает быстро и снова хочется есть.

Худшим продуктом на завтрак является также дрожжевая выпечка, которая может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения.

Натощак не надо пить свежевыжатый сок. В нем нет клетчатки, поэтому пользы от напитка мало.