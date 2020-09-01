Видео с 14-летней дочерью Табакова набирает популярность в Сети

Вдова Олега Табакова Марина Зудина обнародовала видео с их общей дочерью, младшим ребенком знаменитого актера и режиссера.
Это неудивительно, ведь девочка, как и ее старший брат, сын Марины Зудиной и Олега Табакова Павел, выросла за кулисами и знает всю театральную кухню.
По словам подписчиков Марины Зудиной, Маша унаследовала у мамы красоту и – вполне возможно – талант у своего звездного отца.
«Дочка Моники Беллуччи уже снимается в рекламе духов. Уверена, Маше и не такое по плечу», «Какая стать, благородство и нежность», «Я сначала подумала, что это вы», «Мне кажется, что подобная грациозность очень нужна современным женщинам», «Смотрю на Марию и вспоминаю фильм «Валентин и Валентина», восхищаются подписчики Марины Зудиной.
Олег Табаков и Марина Зудина прожили в браке более двадцати лет. В этом браке родилось двое детей – Павел и Мария. От первого брака у Олега Табакова двое детей – ресторатор Антон Табаков и актриса Александра Табакова. Она снималась, в частности, в фильме «Маленькая Вера».