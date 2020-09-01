Красный галстук, белые банты: как выглядели школьники в советских фильмах?

1 сентября отмечают День знаний. Праздник появился в Советском союзе в 1984 году. Тогда на торжественную линейку спешили школьники в традиционной форме. В наше время редко увидишь школьниц с белыми бантами. А мальчики и вовсе не носят красные галстуки, так как пионерское движение уже давно в прошлом. Но образ «советского школьника» навсегда остался в кинематографе. Что надевали и как выглядели учащиеся СССР, показывает 5-tv.ru.

«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Забавная комедия о двух друзьях-школьниках вышла в 1983-м. Фильм рассказывает об учениках начальных классов Пете Васечкине и Васе Петрове, которые влюблены в одну девочку — Машу Старцеву. На героях фильма можно заметить все атрибуты советской школьной формы: красные пионерские галстуки, рубашки в клетку.

«Вам и не снилось»

В фильме «Вам и не снилось» раскрывается настоящая любовь в стиле «Ромео и Джульетты». В центре сюжета Рома и Катя — ученики старших классов. Но их любви мешают их же родители. В фильме Катя несколько раз меняет школьные фартуки, среди которых можно заметить и черный. У героини забавная, но модная по тем временам оправа для очков.

«Чучело»

Дебют Кристины Орбакайте в кино состоялась в 1984-м в фильме Ролана Быкова. Режиссер решил экранизировать повесть Владимира Железникова «Чучело». В фильме раскрывается тема травли в школьной среде, жертвой которой стала главная героиня Лена Бессольцева. Зрителям героиня Орбакайте запомнилась длинными косичками с белоснежными бантами.

«Приключения Электроника»

Культовая приключенческая комедия вышла в 1979-м. Главные роли исполнили братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы. Мальчики покорили кинозрителей не только своей внешностью, но и актерской игрой. Конечно, в фильме «Приключения Электроника» показываются обычные школьные будни, где можно увидеть «классических» пионеров с красными галстуками.

«Завтра была война»

Фильм по одноименному роману Бориса Васильева был снят в 1987-м. В «Завтра была война» рассказывается о жизни старшеклассников 40-х. В центре сюжета стоит конфликт поколений. Школьники защищают однокурсницу Вику Люберецкую, отец которой был обвинен в измене Родине. Также поднимается тема травли со стороны учителя, которая оборачивается трагедией: Вика не выдерживает нападок и сводит счеты с жизнью. У героев «Завтра была война» нет единой школьной формы. Все вещи на девочках скромные, закрытые, а волосы убраны с помощью бантов.

«Школьный вальс»