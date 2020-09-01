Эстонская фристайлистка взбудоражила Сеть снимком в бикини

Эстонская королева фристайла Келли Сильдару насладилась последними летними деньками в привычной для себя среде - в горах, пишет Elu24.
«Последние мгновения лета», - подписала снимок Келли. Она отдыхала во французских Альпах, и, кажется, что это одно из ее любимых мест, потому что фото оттуда Сильдару уже не раз публиковала в соцсетях.
Конечно, фристайлистка проводила время со своим бойфрендом Михкелем Уставом, который и сделал красивый кадр. Теперь Келли возвращается домой и начнет усиленно тренироваться, чтобы достичь новых вершин.