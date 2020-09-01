Ефремов впервые дал показания в суде, оскорбив адвоката

31 августа на заседании суда в Москве впервые начал давать показания Михаил Ефремов. Актера обвиняют в убийстве водителя фургона, в которого он врезался в июне этого года на Садовом кольце. Семья погибшего Сергея Захарова требует для Ефремова жесткого наказания.

По данным СМИ, Ефремов в суде умудрился оскорбить адвоката, которые представляет сторону потерпевших – Александра Добровинского. Так, «Гражданин Поэт» назвал адвоката «Добросвинским».

Как пишет телеграм-канал Life Shot, судья не пропустила это и пригрозила удалить с заседания. Актеру сделали замечание.

Зато шутка пришлась по душе всем тем, кто находится в зале суда – «все посмеялись», передают СМИ. Кстати, «Медуза» пишет, что Ефремов так отомстил Добровинскому в ответ на его шутку про свидетеля защиты Александра Кобца.

«Кобец полный», – скаламбурил адвокат семьи Сергея Захарова.

Ранее Кобец заявил, что за рулем внедорожника, который пересек в роковой вечер двойную сплошную и протаранил фургон, находился не Михаил Ефремов, а другой человек. Правда, свидетель видит одним глазом, да и тот у него с диагнозом «близорукость». Кроме того, свидетель признался, что пил пиво перед тем, как увидел ДТП.

В ходе допроса в суде актер Михаил Ефремов заявил, что выпил бутылку водки в день смертельного ДТП в центре Москвы.

«Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню», — приводит слова Ефремова ТАСС

Он помнил, что ему нужны были деньги, он полез за карточкой в машину, но не помнит, где она была. Скорее всего, джип был у паба, или у дома, размышлял на суде Ефремов. «Может, я сам подался, может, меня втянули в машину. Но лучше не принимать во внимание мои показания, потому что я был сильно пьяный. И я не понимаю, откуда у меня наркотики. Как в моей крови врач нашла кокаин. Я ничего не помню. Ни удар, ничего. Я в себя стал приходить у следователя. Медосвидетельствование я тоже плохо помню. Мне здесь показывали, когда я позволил себе сказать о литературном персонаже. Зря позволил. Я видел себя на экране в жутком состоянии. На прекрасном большом экране», — сказал обвиняемый в смертельном ДТП актер.

Напомним, что сейчас Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, суд отпустил его под домашний арест. Артист своей вины не признает, т.к. «ничего не помнит».