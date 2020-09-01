Ефремов впервые дал показания в суде, оскорбив адвоката

По данным СМИ, Ефремов в суде умудрился оскорбить адвоката, которые представляет сторону потерпевших – Александра Добровинского. Так, «Гражданин Поэт» назвал адвоката «Добросвинским».
Как пишет телеграм-канал Life Shot, судья не пропустила это и пригрозила удалить с заседания. Актеру сделали замечание.
Зато шутка пришлась по душе всем тем, кто находится в зале суда – «все посмеялись», передают СМИ. Кстати, «Медуза» пишет, что Ефремов так отомстил Добровинскому в ответ на его шутку про свидетеля защиты Александра Кобца.
Ранее Кобец заявил, что за рулем внедорожника, который пересек в роковой вечер двойную сплошную и протаранил фургон, находился не Михаил Ефремов, а другой человек. Правда, свидетель видит одним глазом, да и тот у него с диагнозом «близорукость». Кроме того, свидетель признался, что пил пиво перед тем, как увидел ДТП.
В ходе допроса в суде актер Михаил Ефремов заявил, что выпил бутылку водки в день смертельного ДТП в центре Москвы.
«Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню», — приводит слова Ефремова ТАСС
Он помнил, что ему нужны были деньги, он полез за карточкой в машину, но не помнит, где она была. Скорее всего, джип был у паба, или у дома, размышлял на суде Ефремов. «Может, я сам подался, может, меня втянули в машину. Но лучше не принимать во внимание мои показания, потому что я был сильно пьяный. И я не понимаю, откуда у меня наркотики. Как в моей крови врач нашла кокаин. Я ничего не помню. Ни удар, ничего. Я в себя стал приходить у следователя. Медосвидетельствование я тоже плохо помню. Мне здесь показывали, когда я позволил себе сказать о литературном персонаже. Зря позволил. Я видел себя на экране в жутком состоянии. На прекрасном большом экране», — сказал обвиняемый в смертельном ДТП актер.
Напомним, что сейчас Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, суд отпустил его под домашний арест. Артист своей вины не признает, т.к. «ничего не помнит».
Михаил Ефремов призвал исполнить его последнее желание. Так, актер требует направить ремень безопасности с пассажирского сидения на экспертизу. Ефремов хочет доказать, что не сидел за рулем и обвиняет, что его травят с 9 июня – дня, когда произошла смертельная авария.