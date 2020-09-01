Гороскоп на 1 сентября: Овны сумеют сохранить дружелюбие, а Весам пригодится терпение

Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Овен
Избегайте конфликтов с коллегами, чтобы у всех оставалось хорошее настроение. Снять напряжение дня поможет прогулка.
Телец
Близнецы
День подходит для создания нового имиджа. Не поддавайтесь на провокации, и тогда вы сможете избежать скандала.
Рак
Лев
В этот день на вас снизойдет спокойствие и миролюбие. В любовной сфере также наблюдается полная гармония.
Дева
День подходит для удачного шопинга. Пора обновить свой образ и сделать полезные покупки для дома.
Не стоит рассчитывать на то, что ваши партнеры сдержат свои обещания. Вам пригодится терпение и чувство такта.
Скорпион
Благоприятный день во многих аспектах. Ваша инициатива понравится окружающим и объединит их вокруг общей идеи.
Стрелец
У вас хватит силы и настойчивости, чтобы одновременно выполнить несколько заданий. Вам пригодится выдержка.
Козерог
Этот день подходит для интересной и творческой работы. Не отказывайте в помощи тем, кто вас о ней попросит.
Водолей
По возможности лучше никуда далеко не уезжайте. Займитесь решением финансовых вопросов, и удача вам улыбнется.
Рыбы
Подходящий период для старта выгодного проекта. Прислушивайтесь к советам более опытных людей.