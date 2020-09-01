Гороскоп на 1 сентября: Овны сумеют сохранить дружелюбие, а Весам пригодится терпение

Овен

Избегайте конфликтов с коллегами, чтобы у всех оставалось хорошее настроение. Снять напряжение дня поможет прогулка.

Телец

Вам пригодится ваш талант убеждать людей. Остерегайтесь мошенников – есть риск стать жертвой обмана, пишет «Сегодня».

Близнецы

День подходит для создания нового имиджа. Не поддавайтесь на провокации, и тогда вы сможете избежать скандала.

Рак

Будьте внимательны к поступающей информации, она может оказаться для вас очень важной, интересной и выгодной.

Лев

В этот день на вас снизойдет спокойствие и миролюбие. В любовной сфере также наблюдается полная гармония.

Дева

День подходит для удачного шопинга. Пора обновить свой образ и сделать полезные покупки для дома.

Весы

Не стоит рассчитывать на то, что ваши партнеры сдержат свои обещания. Вам пригодится терпение и чувство такта.

Скорпион

Благоприятный день во многих аспектах. Ваша инициатива понравится окружающим и объединит их вокруг общей идеи.

Стрелец

У вас хватит силы и настойчивости, чтобы одновременно выполнить несколько заданий. Вам пригодится выдержка.

Козерог

Этот день подходит для интересной и творческой работы. Не отказывайте в помощи тем, кто вас о ней попросит.

Водолей

По возможности лучше никуда далеко не уезжайте. Займитесь решением финансовых вопросов, и удача вам улыбнется.

Рыбы