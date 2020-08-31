Как звезды провели выходные: Литвинова в поезде, Лобода на отдыхе, а Мингалимова в золоте

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Смотрите, чем они занимались в последний уик-энд лета.
Задумчивая Рената Литвинова куда-то едет
Седой Филипп Киркоров и самолет
Минутка самолюбования от Маши Миногаровой
Счастливый папа – Демис Карибидис
Катерина Шпица тут словно невеста
Настя Каменских продолжает отдыхать
Такая яркая и радужная Нюша. Узнали?
Самое главное – выбрать правильный фон. Светлана Лобода и ее лето
Ксюша Собчак и собачка
А у Виктории Дайнеко совушка
Юлианна Караулова радуется хорошей погоде
Maruv показала свою семью
Алена Водонаева на стиле
Андрей Мерзликин и его утро без фильтров
Анфиса Чехова на пикнике
Неожиданное преображение Кристины Асмус
Мемчик от Максима Виторгана
Ида Галич смотрит куда-то ввысь
Элджей. Когда у тебя есть свой человек с зонтом
Исполнитель Jony будто бы загрустил
Катя Кищук и портрет Джастина Бибера
Ольга Серябкина прилегла на травке
Черно-белый Семен Слепаков
Татьяна Мингалимова в роскоши и золоте
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