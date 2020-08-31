Как звезды провели выходные: Литвинова в поезде, Лобода на отдыхе, а Мингалимова в золоте

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 29 Авг 2020 в 1:35 PDT

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 29 Авг 2020 в 10:17 PDT

Публикация от Я Minogarova🔥🐀🔥 (@minogarova) 30 Авг 2020 в 3:47 PDT

Публикация от Demis Karibidis (@demiskaribidis) 29 Авг 2020 в 2:04 PDT

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 29 Авг 2020 в 2:00 PDT

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Авг 2020 в 11:36 PDT

Такая яркая и радужная Нюша. Узнали?

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 29 Авг 2020 в 9:14 PDT

Самое главное – выбрать правильный фон. Светлана Лобода и ее лето

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Авг 2020 в 10:16 PDT

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 30 Авг 2020 в 1:22 PDT

А у Виктории Дайнеко совушка

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) 29 Авг 2020 в 7:05 PDT

Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) 28 Авг 2020 в 5:36 PDT

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 29 Авг 2020 в 9:09 PDT

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 29 Авг 2020 в 9:02 PDT

Андрей Мерзликин и его утро без фильтров

Публикация от Мерзликин Андрей 💯 (@merzlikinandrey) 29 Авг 2020 в 1:47 PDT

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 30 Авг 2020 в 1:09 PDT

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 27 Авг 2020 в 9:48 PDT

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 29 Авг 2020 в 6:55 PDT

Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida) 26 Авг 2020 в 8:35 PDT

Элджей. Когда у тебя есть свой человек с зонтом