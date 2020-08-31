Ивлеева проспорила подруге и показала фото, от которого у фанатов перехватило дыхание

29-летняя супруга рэпера Элджея снова порадовала фанатов после новостей о возвращении в шоу «Орёл и решка». На этот раз ведущая похвасталась своими формами, выложив пикантное фото в крошечном чёрном бикини.
Ивлеева спрятала лицо за кепкой, взяла в руку яблоко и приняла соблазнительную позу, показав плоский живот и обнажив часть бюста. При этом Ивлеева отметила, что пошла на такой эксперимент не просто так — она поспорила с блогершей Диной Саевой. «Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший «амасевиж» и «18+». Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного сисек выдавить», - пишет Настя Ивлеева.
Подписчикам фото «18+» пришлось по вкусу. Кадр получил 654 000 лайков менее чем за сутки. И пользователи не могли не отметить, что ведущая находится в отличной форме.