Ивлеева проспорила подруге и показала фото, от которого у фанатов перехватило дыхание

Ивлеева спрятала лицо за кепкой, взяла в руку яблоко и приняла соблазнительную позу, показав плоский живот и обнажив часть бюста. При этом Ивлеева отметила, что пошла на такой эксперимент не просто так — она поспорила с блогершей Диной Саевой. «Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший «амасевиж» и «18+». Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного сисек выдавить», - пишет Настя Ивлеева.