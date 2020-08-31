Пн, 31.08.2020
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Ивлеева проспорила подруге и показала фото, от которого у фанатов перехватило дыхание

Настя Ивлеева

ФОТО: Shutterstock

Настюшка Опасность приготовила поклонникам неожиданный сюрприз, пишет Лайф.

29-летняя супруга рэпера Элджея снова порадовала фанатов после новостей о возвращении в шоу «Орёл и решка». На этот раз ведущая похвасталась своими формами, выложив пикантное фото в крошечном чёрном бикини.

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Ивлеева спрятала лицо за кепкой, взяла в руку яблоко и приняла соблазнительную позу, показав плоский живот и обнажив часть бюста. При этом Ивлеева отметила, что пошла на такой эксперимент не просто так — она поспорила с блогершей Диной Саевой. «Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший «амасевиж» и «18+». Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного сисек выдавить», - пишет Настя Ивлеева.

Подписчикам фото «18+» пришлось по вкусу. Кадр получил 654 000 лайков менее чем за сутки. И пользователи не могли не отметить, что ведущая находится в отличной форме.

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