Певец Арсений Бородин — ведущему из Эстонии Вадиму Анцупову: шоубиз в России сейчас переживает самые страшные времена

«Орбита Анцупова» — интервью, которые не показывают на ТВ и не ставят на радио. Смотрите только в интернете. Почему концертная деятельность в России переживает самые страшные времена?! Какие деньги за ночь зарабатывал начинающий певец Арсений Бородин? Арсений Бородин: «Я пришел к Дробышу и попросил отдать нам группу «Челси» и 100 процентов прибыли от коллектива». Гость программы — Арсений Бородин – певец и музыкант, участник группы «Челси».

По словам Арсения Бородина, для успешной карьеры в шоубизе в Москве, нужны деньги и большие знакомства. Но это не универсальный секрет рецепта. Есть множество примеров, когда люди тратили миллионы рублей на раскрутку, а в итоге они были выброшены на ветер. По словам Бородина, концертная деятельность в РФ сейчас переживает самые страшные времена. «Спасибо Роспотребнадзору», - сказал Арсений.