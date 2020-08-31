Известная эстонская журналистка о поступлении в магистратуру: «Решила искать себя в университете»

Впервые в жизни отдыхала все лето и это был лучший период в моей жизни! Собрала все грибы и ягоды, огурцы закатала в банки. Ходила в походы и путешествовала так много, что даже не было времени почитать книгу. Самое главное, что получилось провести много времени с бабушкой,