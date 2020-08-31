Известная эстонская журналистка о поступлении в магистратуру: «Решила искать себя в университете»

Бывший старший редактор портала Elu24 Керту Юккум (35) объявила в социальной сети, что с осени снова будет учиться в университете. Юккум приступает к учебе в магистратуре Тартуского Университета.
Бывшая теле- и радиоведущая рассказала, что поступила на отделение журналистики и коммуникаций.
Кто-то ищет себя на фестивалях тантры, кто-то - на Бали. Я же решила искать себя в университете. Очень давно планировала пойти в магистратуру и сейчас мне показалось это правильным,
- сказала она порталу Elu24.
Юккум ушла с поста старшего редактора портала Elu24 в феврале этого года и все это время отдыхала.
Впервые в жизни отдыхала все лето и это был лучший период в моей жизни! Собрала все грибы и ягоды, огурцы закатала в банки. Ходила в походы и путешествовала так много, что даже не было времени почитать книгу. Самое главное, что получилось провести много времени с бабушкой,
- рассказала она.
Желаем Керту успехов в учебе!