Главная красотка Ида-Вирумаа - любимая Катюшечка Мартина Репинского утопает в цветах в день рождения

Участница конкурсов красоты, обаятельная и привлекательная Екатерина Васильева - возлюбленная депутата Рийгикогу Мартина Репинского - 31 августа отмечает день рождения и принимает поздравления. Первый роскошный букет цветов молодой женщине уже подарен.
«С днем рождения меня, а вам — большой удачи и радостных событий в жизни!» - подписала Екатерина Васильева цветочное фото. Тот момент, когда праздник у красотки, а удачи и радости желает сама героиня торжества всем родным и близким.
Напомним, что на прошлой неделе Йыхвиская избирательная комиссия зарегистрировала изменения в составе местного представительного корпуса: центристка Екатерина Васильева отказалась от работы в волостном собрании, вместо нее новым депутатом стала экстрасенс Илона Калдре.