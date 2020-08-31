Пн, 31.08.2020
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Главная красотка Ида-Вирумаа - любимая Катюшечка Мартина Репинского утопает в цветах в день рождения

Екатерина Васильева

ФОТО: Любовь Леванди

Участница конкурсов красоты, обаятельная и привлекательная Екатерина Васильева - возлюбленная депутата Рийгикогу Мартина Репинского - 31 августа отмечает день рождения и принимает поздравления. Первый роскошный букет цветов молодой женщине уже подарен. 

«С днем рождения меня, а вам — большой удачи и радостных событий в жизни!» - подписала Екатерина Васильева цветочное фото. Тот момент, когда праздник у красотки, а удачи и радости желает сама героиня торжества всем родным и близким. 

Напомним, что на прошлой неделе Йыхвиская избирательная комиссия зарегистрировала изменения в составе местного представительного корпуса: центристка Екатерина Васильева отказалась от работы в волостном собрании, вместо нее новым депутатом стала экстрасенс Илона Калдре.

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