Черника: вы не боитесь ее есть?

«На самом деле, в плодах черники нет высокого содержания витаминов, кроме аскорбиновой кислоты (в 100 г — 46,9% суточной нормы) и витамина К (филлохинон) (соответственно – 16,1%)», – пишет известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Вопреки устоявшемуся мнению, в составе черники невысокое содержание каротиноидов, в том числе — лютеина и его изомера зеаксантина (в 100 г — всего 1,3% суточной нормы). Гораздо больше лютеина содержат 100 г кабачков — 35,4% от суточной потребности, в 100 г патиссонов — 25%, а в 100 г огурцов 38,3% его суточной нормы. ⁣⁣

Чем полезна черника

Черника богата витамином С. Наиболее важным компонентом этих темно-синих ягод являются полифенолы, а именно антоцианы, которые придают ягоде насыщенный темно-синий цвет. Это мощные антиоксиданты. Они защищают коллаген, уменьшают воспаление, «борются» с морщинами и тусклым цветом лица.

Кроме того, весь состав ягод черники снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также имеет гиполипидемические, иммуномодулирующие и гепатопротекторные свойства.⁣⁣⠀

Еще в состав побегов этой ягоды входит гликозид миртилин — вещество, действующее по принципу инсулина, который уменьшает содержание сахара в крови. Поэтому побеги черники входят в состав многих противодиабетических сборов. Благодаря дубильным веществам, их вязким свойствам, чернику используют при остром и хроническом расстройстве функций пищеварительного тракта.

Кроме того, в чернике есть йод, железо, марганец и кремний. Их содержание не очень высоко, но при сбалансированном и разнообразном составе рациона питания, черника будет добавлять свой вклад в общее поступление этих элементов в наш организм.

Сколько можно есть черники в день