ТОП-5 самых необычных развлечений в Эстонии, где можно обрести полезные знакомства

Мы подготовили для вас подборку самых необычных развлечений, каждое из которых сможет вас приятно удивить, зарядить позитивом и подарить новые полезные знакомства. Отметим, что и собираются люди на эти русскоязычные мероприятия через соцсети: Facebook и Instagram

Твой выход

Длительность 2 часа

Количество участников 80

Возраст 18+

ФОТО: Промо

Хочешь завести новых друзей? Расскажи интересную историю о себе! Именно так и поступают участники проекта «Твой выход».

Случай на работе, из личной жизни или очень интересный сон - главный критерий истории, чтобы она приковывала внимание зрителя к выступающему. За 2 часа свои истории расскажут 5-6 человек, а зрители смогут поддержать разговор и вспомнить свои случаи. Нередко зрители возвращаются на мероприятие в качестве выступающего. «Твой выход» - отличная площадка для выступлений и знакомств в неформальной обстановке.

Бункер

Длительность 2 часа

Количество 12

Возраст 18+

ФОТО: Промо

Для любителей ролевых игр подойдет новая дискуссионная игра «Бункер». Мероприятие проходит в реальном таллиннском бункере! Атмосфера соответствует полному погружению в ситуацию: грядет апокалипсис, и сильные мира сего должны принять решение, кого же взять в бункер, чтобы восстановить человечество после катастрофических событий… У игроков есть набор характеристик их персонажа, которые можно раскрывать с каждым ходом таким образом, чтобы максимально расположить к себе аудиторию. В процессе игры участники активно знакомятся, примеряя на свою личность игровые «маски». А кто-то просто умудряется быть собой.

#бабьеутро - стань частью женской энергии Таллинна.

Длительность 3 часа

Количество 50-100 девушек

Возраст 18+

ФОТО: Промо

Мужчинам вход воспрещен! Утренний шабаш активных дам, желающих общаться и знакомиться вне соцсетей, вмещает более 100 красоток. Тематика и дресс-код разные, цель одна - весело проводить время за завтраком или бранчем раз в месяц в субботу утром.

Нет исключений и привилегий.

Автор проекта Лера Зимба заведомо знакомится с каждой участницей в специально созданной группе и организует мероприятия таким образом, чтобы ни одна представительница прекрасного пола не осталась в стороне. Таким образом особая и теплая атмосфера, влечет девушек на встречи снова и снова.

CrazyGames Tallinn

Длительность 5 часов

Количество участников 36

Возраст 21+

ФОТО: Промо

Можно сказать, что это самый сумасшедший проект, потому что там вам платят за то, что вы веселитесь! Игра построена так, чтобы каждый из участников вечера имел возможность повзаимодействовать со всеми игроками самым необычным образом: объясниться рисунками «в глухую», запустить руку в неизвестность, создать фигуры из тел, посоревноваться в самом нелепом флирте, сразиться в экстремальном караоке и многое другое.

За участие в каждом развлекательном эксперименте вы получите 1 игровую денежку, а за победу - 5! В конце вечера на выигранные игровые деньги вы можете купить себе реальные призы, которые заберете с собой на память о мероприятии.

Весь вечер вы общаетесь с интересными людьми, находите в себе самые неожиданные таланты, ужинаете, танцуете и получаете призы. Эмоции зашкаливают!

ProLaager: лагерь для взрослых

Длительность 48 часов

Возраст 18+

Количество участников 30

ФОТО: Промо

Тоскуете по романтике детских лагерей? Тогда вам просто необходимо путешествие в лагерь для взрослых, который проходит в интересных местах Ида-Вирумаа и Харьюмаа.