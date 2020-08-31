Российский певец NILETTO похвастался эстонской визой, полученной в пандемию

«NB! Дорогушки, в связи с запретом на продажу внутренних дезинфектиков после 23:00, двери лаборатории Cathouse 4.09.2020 откроются в 21:00 и артист выйдет на сцену примерно в 23:00», - говорится на странице компании MJ Production.

Напоминаем, что приезд артиста запланирован на 3 сентября, чтобы NILETTO и его команда могли сдать тест на коронавирус и дождаться результата. Шенгенская виза уже имеется, смотрите сами!

Для тех, кто не очень понимает, кто такой NILETTO, советуем послушать песню «Любимка» или FLY2, которую он исполняет вместе с Zivert. А если чуть более подробно, то: это 28-летний российский исполнитель. Участник проекта «Песни» на ТНТ (1, 2 сезон). Участник проекта «Русский ниндзя» на Первом канале

ФОТО: Скриншот MJ Production