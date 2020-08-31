Общественные туалеты с прозрачными стенами - наше новое светлое будущее, скорее зацените!

Если в туалете нет никого или человек не закрыл дверь изнутри на защелку, стены в уборной прозрачные, а если кто-то решил облегчиться, то стены автоматически затемняются и снаружи не видно, чем там занимается человек.

Блогер из Аргентины Сесилия Лопес в первый раз была озабочена тем, действительно ли всё сработает как надо? «Не будет ли кто-то, прислонившись к стеклу, пытаться рассмотреть происходящее внутри?» - рассказывает молодая женщина.

Данные туалетные кабины созданы известным японский дизайнером, который ранее получал серьезные награды за уникальные разработки. Она уже давно хотела изобрести что-то новое и необычное. Для строительства использовали панели, один слой которых состоит из стекла, а другой - из специальной пленки. И всё действительно работает так, что когда человек закрывает дверь на замок изнутри, кабина перестает быть прозрачной.