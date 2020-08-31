Хирург-онколог назвал причину 95 процентов всех случаев рака

Хирург-онколог Иван Карасев назвал причину 95% всех случаев рака. По словам специалиста, зачастую формирование злокачественных новообразований провоцируется воспалительным процессом.

«95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль», — цитирует Ивана Карасева «МедикФорум».

Онколог добавил, что также причиной развития онкологических заболеваний вполне может стать постоянное употребление пациентами красного мяса, колбасных изделий и копченостей. Врач отметил, что при переработке этих продуктов в организме человека происходит выделение вторичных желчных кислот. Эти ферменты оказывают воздействие на стенки толстой кишки.

«Затем возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака», — сказал хирург-онколог.