«Дети растут с бабушкой, муж которой умер, выпив четыре бутылки водки»: жизнь Елены Сажиной после развода

Отношения Елены Сажиной, известной под псевдонимом Helen Yes, и Павла, как зачастую случается в Insta-мире, казались идеальными. Дорогие подарки, успешная работа, миллионы подписчиков и две очаровательные дочки — двойняшки Алина и Милана... О чем еще можно было мечтать?

«Я не хочу выносить ссор из избы и позорить друг друга. Поэтому мы приняли грамотное решение сделать это тихо. Мы разводимся, — сообщила 15 марта женщина. — К сожалению, в жизни так бывает. Это очень больно признавать, но на то были веские причины. И обида сильная была. Но мы остаемся в хороших отношениях и сделаем все, чтобы наши дети были счастливы».

К фразе «мы остаемся в хороших отношениях», особенно если она стоит в одном ряду со словами «боль и обида» давно нет никакого доверия. «Хорошие отношения» Елены и Павла на поверку тоже оказались фейком. Несмотря на то, что бывший муж оставил бизнес, Елена запретила ему видеться с детьми под предлогом неуплаты алиментов.

«Вся жизнь Лены — ложь. Она врет про высшее образование, хотя диплом у нее поддельный, всеми силами пытается очернить экс-супруга, чтобы вернуть популярность, — рассказали «СтарХиту» в окружении семьи — Павел первое время платил алименты, но итог был тот же — она не давала ему видеться с дочками, колеся с ними по разным городам и используя в рекламных целях. Она вышла замуж за парня, который ее обеспечивал, потом создала Instagram, в который вкладывались его деньги. Павлу пришлось продать весь бизнес, чтобы закупить оборудование и начальную рекламу».

Не слишком хайпово, — скажете вы? По словам знакомых, Елена совершенно перестала заниматься детьми, и сейчас ее бывший муж переживает за их дальнейшую жизнь. «Он молчал ради детей, но когда узнал как они живут, то даже его волосы, которых нет, встали дыбом, — признался нам друг семьи. — Пашу трясет от того, что делают с его детьми! Она развлекается, пока дети находятся под присмотром маникюрщицы и бабушки, муж которой несколько месяцев назад скончался из за алкогольного опьянения — пьяный ударился головой об тумбу. Все улетели в Крым, оставив его одного, а когда вернулись, то обнаружили четыре пустые бутылки водки и труп».