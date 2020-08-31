Похудевшая на 44 килограмма Адель разделась до бикини

32-летняя певица отдала должное Ноттинг-Хиллскому карнавалу, надев бикини с флагом Ямайки. Она собрала волосы в ямайские пучки, дополнила образ золотыми браслетами и цепочками и надела головной убор из желтых перьев и леггинсы с высокой талией.

Я была бы счастлива, если бы прошел Ноттинг-Хиллский карнавал, мой любимый Лондон,

— сообщила Адель.

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Напомним, ежегодное карнавальное шествие в Ноттинг-Хилле проводят с 1966 года. Его организуют с целью «объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами». Мероприятие могло состояться в эти выходные, однако в этом году ему помешала пандемия коронавируса.

Поклонники моментально прокомментировали новое фото Адель после похудения. «Черт возьми девочка, вот это да!», «Ты просто взорвала интернет!», «Как же ты круто выглядишь!» — восторгаются фолловеры.

Всего за пару лет Адель похудела на 44 килограмма, причем около 20 из них сбросила совсем недавно. Бывший личный тренер певицы сообщил, что секрет похудения Адель — в ее «соревновательном характере».

По мере того, как она воодушевлялась идеей тренировок, она начала становиться конкурентоспособной, и это дало толчок желанию улучшать свои результаты от тренировки к тренировке,