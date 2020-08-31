Могила Иосифа Кобзона утонула

Место похорон легендарного артиста было определено им самим еще при жизни. Иосиф Давыдович написал тогда бумагу, в которой завещал похоронить себя рядом с матерью. «Выкупил участок на Востряковском кладбище, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, — пояснил певец. — Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам».

30 августа, во вторую годовщину смерти певица, здесь собрались его многочисленные поклонники. Их пришло так много, что могила певца буквально утонула в корзинах, венках и букетах. Кажется, их было так же много, как и на похоронах певца в 2018-м. Отдали почести Кобзону певец Александр Розенбаум, телеведущая Ангелина Вовк, юмористка Клара Новикова, пародист Александр Матвеев...

Разумеется, была и вдова артиста Нелли Кобзон. Как всегда яркая, эффектная, стильная, цветущая, она улыбалась гостям и радостью делала с ними селфи на фоне могила покойного мужа.