«Обратный отсчет»: на режиме Лукашенко поставили крест

Эксперт провел исторические параллели между событиями в республике и тем, что происходило в СССР в годы правления Сталина. Самого же Александра Лукашенко он назвал «наследником Сталина и НКВД».

По словам Зубова, в тюрьме на улице Окрестина в Минске несколько дней назад по приказу белорусского лидера «пытали, унижали, насиловали, уродовали и, возможно, убивали тысячи людей». Он отметил, что протест в Белоруссии, когда протянулась живая цепь от страшного места Куропаты под Минском до тюрьмы на Окрестина — это знаковое событие.

«Когда решается судьба революции в Беларуси, люди вполне сознательно обратились к помощи предков, тех, кто пролили свою кровь от рук сатанинского режима, продолжателем которого к удивлению, многих "вдруг" оказался Лукашенко», — высказался политолог.

При этом он считает, что удивляться не стоит, поскольку президент республики «давно показал себя чекистом и большевиком, «когда изменил на советскую национальную символику страны, и когда запретил сносить памятники коммунистическим вождям и переименовывать, названные в честь палачей белорусского народа улицы, и когда сохранил столь любимую им аббревиатуру КГБ».

День 4 апреля 2019 года Зубов окрестил увенчанием большевизма Лукашенко, поскольку тот разорил место скорби — Куропаты. «Именно тогда Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии — прим. ред.) сказала, что начался обратный отсчет режима Лукашенко, поднявшего руку на священную память предков», — заявил историк. Он напомнил, что тогда глава государства пообещал, что пока он президент, «в могилах и архивах больше не будут рыться».

Будущее Белоруссии эксперт видит в главной оппонентке Александра Лукашенко Светлане Тихановской. «Мудрость и красота против хамства и нечеловеческой жестокости, память предков в прошлом и достойное свободное будущее или ГУЛАГ в прошлом и Окрестина в будущем — вот сегодняшний выбор Беларуси», — заключил Андрей Зубов.