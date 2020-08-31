Подросший сын Жанны Фриске все больше похож на свою мать

Корреспондентам «Экспресс газеты» удалось впервые сфотографировать мальчика перед его занятиями теннисом в центре в московских Лужниках. Сопровождала Платона любимая няня, которая, конечно, при всем желании не сможет заменить ему бабушку и дедушку по матери, с которыми мальчику запрещает видеться отец. 37-летний телеведущий выбрал для своего наследника одно из лучших образовательных учреждений в городе