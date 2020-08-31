Подросший сын Жанны Фриске все больше похож на свою мать

Дмитрий Шепелев скрывает сына от посторонних глаз. Он редко делится снимками мальчика у себя в Instagram, но не устает рассказывать, какой он замечательный отец.
Корреспондентам «Экспресс газеты» удалось впервые сфотографировать мальчика перед его занятиями теннисом в центре в московских Лужниках. Сопровождала Платона любимая няня, которая, конечно, при всем желании не сможет заменить ему бабушку и дедушку по матери, с которыми мальчику запрещает видеться отец. 37-летний телеведущий выбрал для своего наследника одно из лучших образовательных учреждений в городе
В этом году Платон пойдет в специализированную английскую школу. Туда же отправится и дочь избранницы Дмитрия Шепелева. Обучение в учебном заведении обойдется в 500 000 рублей (около 6 000 евро) в год. Помимо общеобразовательной школы, Платон продолжит ходить на занятия теннисом.
На снимках можно увидеть заметное сходство Платона со звезденой матерью.
Фото Платона Шепелева смотрите ЗДЕСЬ!