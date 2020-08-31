Максим Аверин простил брата после трех лет вражды

В российских кинотеатрах стартовал отечественный фантастический блокбастер «Вратарь Галактики». 59-летний ветеран кино Джаник Файзиев, лихо перенес действие в 2071 год, пишет eg.ru.
У превратившейся в джунгли Москвы остался последний шанс спастись от порабощения оборзевшими пришельцами - люди должны победить в зрелищной и жестокой игре космобол.
Максим Аверин пришел на этот в общем-то детский фильм с 13-летним племянником Димой. С отцом парня - своим старшим братом Геннадием звезда «Склифосовского» и «Глухаря» не общался последние несколько лет из-за затяжного конфликта. По словам Макса, они с Геной всегда были очень разными. Актер - возвышенный, творческий, эмоциональный, после заслуженного успеха еще больше ощутивший себя «человеком голубых кровей» и волком-одиночкой. А его родственник - земной, семейный, воспитывающий двоих детей - Дмитрия и Полину. Прямой и практичный.
У братьев Авериных разные отцы, но это особо не мешало им ладить в детстве и юности. Правда, их мама Галина Викторовна всегда была уверена, что пройдут годы, и Максим с Геннадием отстранятся друг от друга.
- Мама говорила: «Меня не будет, вы не будете общаться». И оказалась права, - вздыхает актер.
Галина Викторовна ушла из жизни в 2017-м, и братья, поцапавшись из-за какой-то ерунды и наговорив друг другу некрасивых слов, прекратили общаться. Но на недавнем карантине, когда все сидели по домам, Макс решил воссоединиться с семьей. Первым протянул Гене руку примирения и предложил обнулить ситуацию. С тех пор они снова перезваниваются.
Фото Максима Аверина с племянником смотрите ЗДЕСЬ!