Почему принцесса Диана терпела публичное предательство мужа

История Дианы Спенсер до сих пор полна загадок: что толкало женщину на путь саморазрушения, была ли катастрофа, в которой она погибла, случайной. Но главным остается вопрос, как обожаемая народом принцесса могла годами закрывать глаза на интрижки супруга, задается вопросом «Стархит».
Принцесса Диана стала феноменом ХХ века: икона стиля, меценат, супруга принца Чарльза, подарившая британскому трону двух наследников, — ее боготворили английские подданные и уважали жители других стран. В то же время за леди Ди навсегда закрепилась репутация жертвы, ведь сумев покорить весь мир, она так не смогла завоевать сердце собственного мужа.
31 августа 1997-го жизнь Дианы Спенсер трагически оборвалась в автокатастрофе. Всего за год до этого она развелась с принцем Уэльским, хотя брак превратился в руины гораздо раньше. По откровенным интервью, данным Дианой в 90-е, очевидно, что союз с членом королевской семьи стал для нее суровым испытанием, а каждая измена мужа все больше вгоняла в депрессию.
Но если леди Ди давно знала о неверности супруга, то почему терпела унижения 15 лет? И смогло бы раннее расставание уберечь «королеву людских сердец» от череды несчастий?
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