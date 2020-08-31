Почему принцесса Диана терпела публичное предательство мужа

Принцесса Диана стала феноменом ХХ века: икона стиля, меценат, супруга принца Чарльза, подарившая британскому трону двух наследников, — ее боготворили английские подданные и уважали жители других стран. В то же время за леди Ди навсегда закрепилась репутация жертвы, ведь сумев покорить весь мир, она так не смогла завоевать сердце собственного мужа.

31 августа 1997-го жизнь Дианы Спенсер трагически оборвалась в автокатастрофе. Всего за год до этого она развелась с принцем Уэльским, хотя брак превратился в руины гораздо раньше. По откровенным интервью, данным Дианой в 90-е, очевидно, что союз с членом королевской семьи стал для нее суровым испытанием, а каждая измена мужа все больше вгоняла в депрессию.

Но если леди Ди давно знала о неверности супруга, то почему терпела унижения 15 лет? И смогло бы раннее расставание уберечь «королеву людских сердец» от череды несчастий?