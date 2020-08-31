Наталья Селезнева узнала о смерти мужа от соседки

Поговаривают, что в последнее время Андреев мучался от проблем с сердцем, вот только что послужило причиной его кончины — пока не озвучивается. Селезнева рассказала о последних днях жизни супруга, с которым прожила в браке более 50 лет.

«Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи... его больше нет», — разоткровенничалась актриса.