Наталья Селезнева узнала о смерти мужа от соседки

27 августа Владимир Андреев отметил 90-летний юбилей, а спустя два дня его не стало... Кончина артиста стала неожиданностью для многих, в том числе и для близких. О страшной трагедии супруга Владимира Алексеевича — актриса Наталья Селезнева — узнала от... постороннего человека, рассказывает «Стархит».
Поговаривают, что в последнее время Андреев мучался от проблем с сердцем, вот только что послужило причиной его кончины — пока не озвучивается. Селезнева рассказала о последних днях жизни супруга, с которым прожила в браке более 50 лет.
«Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи... его больше нет», — разоткровенничалась актриса.
По предварительным данным, прощание с Владимиром Андреевым пройдет в среду. Похоронят его на Троекуровском кладбище. «С его уходом мы осиротели», — признается сотрудница театра имени Ермоловой, которым артист руководил около восьми лет.