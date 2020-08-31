Максим Фадеев сравнил дело Ефремова с «сатанинской пляской»

Продюсер поинтересовался у своих подписчиков, что они думают о происходящем с Ефремовым. «Я имею в виду его (Ефремова) «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость», — написал Фадеев. Он попросил подписчиков поделиться в комментариях своими мыслями относительно громкого процесса. Многие пользователи осудили поступок Ефремова и его попытки избежать наказания, пишет lenta.ru.