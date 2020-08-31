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Максим Фадеев сравнил дело Ефремова с «сатанинской пляской»

Михаил Ефремов, 18.08.2020

ФОТО: Mikhail Japaridze/TASS

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова с «сатанинской пляской».

Продюсер поинтересовался у своих подписчиков, что они думают о происходящем с Ефремовым. «Я имею в виду его (Ефремова) «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость», — написал Фадеев. Он попросил подписчиков поделиться в комментариях своими мыслями относительно громкого процесса. Многие пользователи осудили поступок Ефремова и его попытки избежать наказания, пишет lenta.ru.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что устроит «разнос» оппонентов в суде на основании последней видеозаписи происшествия. По его словам, видео, на котором запечатлен артист, является фейком.

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