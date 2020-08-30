ФОТО ⟩ В спортивной куртке и под ливнем без зонта: Керсти Кальюлайд поразила жителей Палдиски

Утром Керсти Кальюлайд в синей спортивной куртке, голубых джинсах и серых кроссовках побывала на центральной площади города Палдиски. По словам президента, прием был красивым и красочным. После этого там же она насладился вкусными домашними котлетами и похвалила работку хозяюшек. В течение дня удивленные жители города публиковали фотографии того, что встретили президента Эстонии в городе и даже не поверили своим глазам. Издалека может показаться, что это садовник под дождем сажает деревья, но это не так. На фотографии глава государства и с очень ответственным заданием. И снова под дождем, и снова без зонта.

Еще в высадке 106 парковых деревьев приняли участие 75 членов экипажа эстонского парусника «Адмирал Беллинсгаузен».

«Путешествие парусника "Адмирал Беллинсгаузен" было не просто проектом узкого круга людей, это было наше общее дело, которое касается всех и каждого, - отметила президент Керсти Кальюлайд, которая участвовала в одном из этапов в качестве матроса на борту яхты. - Если влияние СО2 на нашу планету и на окружающую среду глазом не увидеть, то посаженные нами деревья будут видны всем местным жителям».

«Путешествуя в январе по Антарктике, мы решили, что должны будем ликвидировать экологический след, которые мы наносим планете своими путешествиями с помощью главной машины яхты, а также на самолетах», – рассказал глава экспедиции «Антарктика-200» Тийт Пруули, передает BNS.

А уже вечером этого же дня в парке Кадриорг состоялось благотворительное мероприятие «Утиное ралли» с участием главы республики. В плавание было отправлено 15 247 резиновых уточек.